Sangante vuelve a la rueda

Álvaro Borrego 07 NOV 2026 - 16:53h.

El central no era titular en LALIGA desde el mes de septiembre, contra el FC Barcelona

Luis García Plaza y una conversación con Fofana para definir su posición: "Se va a recuperar"

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Arouna Sangante volvió a ser titular con el Sevilla FC este sábado. El central, que llegó como único fichaje para el centro de la retaguardia, empezó la temporada teniendo cierta regularidad, saliendo de inicio en tres de los cuatro primeros compromisos, pero con el paso de las semanas se fue asentando la pareja formada por Kike Salas y Castrín, prácticamente indiscutibles, coincidiendo ambos con el mejor momento del equipo. Sin embargo, frente al Alavés el entrenador decidió dar descanso al ex del Lugo, cuya renovación sigue en el aire, dándole la oportunidad al francés casi un mes y medio después de su última participación liguera.

Sangante no era titular en LALIGA desde el pasado 19 de septiembre, en la visita del FC Barcelona. Desde entonces acumuló cuatro partidos seguidos sin participar, hasta que lo hizo este sábado. El central perdió algún balón en zona rival y salió sustituido en el tramo final, condicionado por la tarjeta amarilla. Un futbolista más para la causa de Luis García Plaza, que valoró positivamente la actuación del defensa francés.

"Creo que, quitando algún balón que ha perdido, ha estado muy bien. Le he quitado por la amarilla porque ellos jugaban con los dos puntas. Ellos arriba tienen dos delanteros, o tres, muy poderosos. Creo que es un equipo que en cualquier momento los jugadores te ganan un duelo, cualquiera de los tres. Y han estado muy bien, incluso Andrés Castrín, cuando ha salido, ha estado bien ese ratito. Pero lo que digo, sin hacer muchos cambios, los datos que nos llegan eran que había que hacer dos o tres cambios en la alineación por tema físico. Al final es lo que dije, llevamos cuatro partidos en doce días. Ha estado muy bien Sangante. Me alegro mucho por él porque ha estado trabajando, esperando su momento", espetaba el entrenador en la rueda de prensa posterior al partido.