Basilio García Sevilla, 09 NOV 2026 - 12:36h.

El gol que supuso el empate definitivo del Logroño United fue revisado hasta en tres ocasiones

Del Nido Carrasco visita Las Rozas este martes: reunión con el CTA por el Real Madrid - Sevilla

Compartir







El Sevilla FC no está teniendo suerte con los arbitrajes en los últimos tiempos. Si el primer equipo se ha quejado en las últimas semanas de haber sufrido numerosas decisiones insólitas por parte de los colegiados, lo que le ha sucedido este fin de semana al Sevilla Femenino no solo no se queda atrás, sino que supera los límites del surrealismo arbitral. El club, como no podía ser de otro modo, ha puesto el grito en el cielo apenas unas semanas después de acudir a Las Rozas para quejarse institucionalmente del trato arbitral que recibe. No ha servido para nada.

Contexto. El Sevilla femenino jugaba en Las Gaunas ante el Logroño United y llegaba al tramo final del partido con ventaja en el marcador tras los goles de Alba López y Rosa Márquez, que habían neutralizado el inicial de Isabel Corte. En el minuto 89.10, Marta Masferrer introducía la pelota en la portería sevillista, pero el gol tardó en subir al marcador ocho minutos y 14 segundos. Entre medias, ¡hasta tres revisiones del VAR! de la colegiada lanzaroteña Ágata López García y, sobre todo, una sensación de desconcierto total en la expedición sevillista.

La jugada tiene de todo. El equipo riojano bota una falta desde la zona de tres cuartos, la pelota atraviesa la defensa sevillista mientras Esther Martín Pozuelo derriba a Falfán en la frontal de área. En esas Esther Sullastres alcanza la pelota y la sostiene con sus dos manos contra el suelo, pero Marta se la arrebata y acaba marcando gol. En un primer lugar, la colegiada canaria da gol, pero ahí empieza el embrollo.

PUEDE INTERESARTE Reunión de pastores, ovejas muertas

Primera revisión

Como sucede en los partidos de Primera Federación, el VAR en estas categorías tiene otro protocolo. Los goles se revisan por defecto, primero la cuarta árbitra y después, si se estima que hay algo punible, la colegiada principal. Tras esa primera revisión, Ágata López anula el gol, pero concede falta al Logroño en la frontal del área y amonesta a Martín Pozuelo.

PUEDE INTERESARTE El sesgo de confirmación arbitral

Sin embargo, las jugadoras riojanas no entienden lo ocurrido y le reclaman que si la falta era a favor debería prevalecer la ley de la ventaja, y además ella había dado gol. Una reclamación lícita por parte de las riojanas que acaba en una nueva revisión y con la que empieza el lío.

Segunda revisión

Tras esas primeras palabras y, importante, sin petición del Logroño para que se revisara el gol -en estas categorías los equipos cuentan con la opción de solicitarlas mediante una tarjeta PVS- la colegiada sola se va a la pantalla para revisar motu proprio lo ya revisado. “Voy a ir a verlo otra vez porque voy a dar gol”, le dice a la cuarta colegiada -la valenciana Noelia Badía- desde el pinganillo según fuentes sevillistas. En apenas unos segundos, decide desdecirse y dar gol a favor del equipo local.

Tercera revisión

Pero hay más. En el Sevilla alucinan con lo que están viviendo y David Losada entrega su tarjeta PVS para solicitarle que revise cómo Marta arrebata el balón a Sullastres. Según el apartado 3 de la Regla 12 de la IFAB, la pelota está en posesión del portero cuando “retenga el balón en las manos o en los brazos, o entre la mano o el brazo y una superficie (p.ej., el suelo, su propio cuerpo)”. En las imágenes queda claro que, con mayor o menor intensidad, lo cual no es relevante, la guardameta sevillista tiene las dos manos encima del balón, apretándolo contra el suelo, cuando la jugadora riojana se lo arrebata.

En menos de dos minutos, a Ágata López le dio tiempo a expulsar al segundo entrenador Julián Mejías, y también a volver a revisar la jugada y pasar por alto esa regla que ‘protege’ a los porteros. En el banquillo sevillista había, eso sí, pocas esperanzas de que la colegiada insular se desdijera por tercera vez. Algo inaudito.

El Sevilla fuma en pipa

Como es lógico, en el Sevilla están tremendamente indignados con lo sucedido y desde sus redes sociales así lo han expresado. “Sustraer, hurtar, birlar, sisar, robar... Todos son sinónimos para una acción que todavía no tiene explicación en su arbitraje y posterior decisión” o “todavía seguimos sin saber por qué se desdice ella sola de haberlo anulado previamente”, son algunas de las publicaciones que ha emitido desde las redes sociales.

Desde la implantación del VAR, nadie recuerda que un mismo árbitro revise su propia revisión para cambiar de decisión hasta en dos ocasiones. Pero lo que más molesta es que se haya pasado por alto una regla tan clara como la que trata la posesión del balón de un portero.

Pero hay más, y es que la última ocasión de partido -que se alargó hasta el 102 después de que se decretaran cinco minutos de añadido- fue gracias a un córner a favor del Logroño que estuvo mal señalado. La indignación era patente, hasta el punto de que David Losada tuvo que entrar en el campo para sacar a sus jugadores del terreno de juego, cariacontecidas e indignadas tras lo sucedido.

La última situación que ha enfadado al Sevilla es que en el acta se recoge que el segundo entrenador, Julián Mejías, rehusó "salir del terreno de juego" al ser expulsado tras protestar afirmando que era “una vergüenza” y “vergonzoso” lo que había salido. En Nervión entienden que el técnico en ningún momento interrumpió su camino hacia vestuarios, tardando apenas seis segundos en hacerlo desde que ve la roja, por lo que el enfado ha ido en aumento.

Ahora, el club estudia qué hacer con lo sucedido en Logroño. Se presentará un recurso sobre la tarjeta roja al segundo entrenador, pero más allá de eso pedir una revisión de la acción del 2-2 definitivo ya no tiene recorrido. Lo que sí se valora es elevar una queja por el mal arbitraje ante un desenlace que no es normal y que lleva aparejado un incumplimiento del reglamento. Llueve sobre mojado en Nervión.