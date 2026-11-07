Pepe Jiménez Sevilla, 07 NOV 2026 - 00:14h.

Juan Iglesias, por su parte, lamentó todas las ocasiones falladas

García Plaza defiende la decisión con Rubén Vargas y lamenta la puntería: "Nos ha faltado meterla"

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Hay cosas que, parece, solo le pueden pasar al Sevilla. Tras la expulsión de Isaac Romero por celebrar su gol ante el Levante y la intervención del línea que no se señaló, este viernes se vivió una situación inexplicable en la que el árbitro añadió cuatro minutos... y pitó a los dos. Ni Lucién Agoumé sabía explicarlo.

Cuestionado por la decisión del árbitro y su curiosa anécdota, Agoumé se encogía de brazos con una pequeña sonrisa y decía que "la verdad que no lo sé lo que ha pasado, porque teníamos la pelota y estábamos atacando y el árbitro ha parado el juego, no sé por qué. Después ha dicho que se ha equivocado, no ha pasado nada, pero no sé, la verdad que no puedo explicar lo que ha ocurrido".

En cuestiones futbolísticas, más serio, Agoumé lamentaba todas las ocasiones falladas y comentaba que "en los últimos 30 metros nos han faltado los últimos detalles para poder meter ese gol hoy. Pero el partido creo que no ha sido un mal partido del equipo, sólo como he dicho en esos detalles para poder marcar que al final si no metes goles no ganas los partidos. Entonces creo que tenemos que seguir trabajando para hacer daño cuando llegamos a los últimos metros".

Sin miedo tras estos últimos resultados, el mediocampista decía que "hemos intentado cambiar esa dinámica y atacar el partido para ganarlo. Hoy no ha sido el día, pero hay que seguir trabajando y mejorar esos puntos que aún nos faltan para dar ese paso adelante".

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Juan Iglesias lamenta todas las ocasiones falladas

Por su parte, Juan Iglesias lamentaba todas las ocasiones desperdiciadas y decía que "a veces la pelota no quiere entrar". "Hemos generado ocasiones, hemos jugado mucho tiempo en campo rival, prácticamente no nos han llegado nada. Pero bueno, hay partidos que la pelota no quiere entrar, creo que es el único partido en toda la temporada que no hemos conseguido hacer gol. Pero como he dicho, vamos a quedarnos con buenas sensaciones".

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"Es un punto que hay que hacerlo positivo en el siguiente partido en casa, que es un partido importante y especial. Y bueno, vamos a recargar un poco pilas. Has tenido dos ocasiones bastante claras", añadía antes de cerrar su comparecencia pidiendo pasar página, recuperar fuerzas y empezar a pensar en "un partido muy especial".