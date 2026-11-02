Pepe Jiménez Sevilla, 02 NOV 2026 - 09:13h.

El balón podría haber salido en la conducción de Andrés García antes del choque con Manu Bueno

El enésimo mensaje de Luis García Plaza a los árbitros tras caer ante el Getafe

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La cita del Sevilla este pasado domingo ante el Getafe, como es casi habitual en esta temporada blanquirroja, estuvo marcada por una acción que cambió por completo el encuentro. Con Andrés García luchando con Manu Bueno en la banda, el línea levanta la bandera e incluso pisa campo para intentar detener la jugada al considerar que había falta, pero García Verdura, colegiado principal, deja seguir la jugada dejando en evidencia a los jugadores blanquirrojos, que se paran, y permitiendo que los azulones anotasen el segundo. El VAR llamó al colegiado para demostrarle que no había falta, pero hubo un detalle que pasó inadvertido: ¿Salió el balón en la conducción del lateral antes de llegar al choque?

A pesar de que la revisión del VAR, ofrecida por la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) se centra en el golpe entre Andrés García y Manu Bueno, hay un momento previo clave que pareció pasar inadvertido, ya que en las tomas ofrecidas -desconocemos cuántas cámaras había en El Coliseum- parece que el balón sale por completo en la conducción del lateral, por lo que la jugada tendría que haber sido anulada.

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Desconocemos si García Verdura se da cuenta de ello, pero es cierto que el mismo colegiado, en la charla con el VAR, pregunta si se ha revisado toda la fase de ataque (app) y desde el micrófono de videoarbitraje se escucha alto y claro: "Está todo en orden, hemos revisado toda la acción".

Evidentemente, el Sevilla no puede achacar a este momento su derrota, teniendo en cuenta su pésimo rendimiento en la segunda mitad, pero como señalaba Luis García Plaza, sería jugar a adivinar el futuro, ya que si el Getafe no hubiese anotado el segundo -nunca lo sabremos- los del Sánchez-Pizjuán podrían haber reactivado su fútbol para empatar o incluso ganar.

Nunca lo sabremos, como nunca sabremos -posiblemente- si ese balón salió (o no) por completo. La realidad es que el Sevilla perdió una excelente oportunidad en El Coliseum y arranca otra semana, la enésima, quejándose del arbitraje.