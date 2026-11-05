Tito González | Basilio García Sevilla, 05 NOV 2026 - 20:21h.

"Ahora no vale para nada", expresa una aficionada junto al Sánchez-Pizjuán

El enésimo mensaje de Luis García Plaza a los árbitros tras caer ante el Getafe

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Este miércoles se vivió un hecho inédito en esta temporada para el Sevilla FC, y es que el CTA dio la razón a las quejas del equipo nervionense tras la polémica suscitada en su último partido ante el Getafe CF. El programa ‘Tiempo de Revisión’ analizó la jugada del segundo gol azulón, en la que el VAR intervino erróneamente, y entre el sevillismo hay una mezcla de sensaciones.

ElDesmarque se ha lanzado a la calle horas más tarde y, en los aledaños del Ramón Sánchez-Pizjuán, ha pulsado la opinión de varios aficionados nervionenses que asisten atónitos a lo que está sucediendo con su equipo y los arbitrajes en lo que va de temporada. “Es una mafia general”, dice el primero de los que atienden a nuestros micrófonos, que señala a que es “un escándalo” el trato a los equipos que no son el Barça, el Real Madrid o el Atlético.

“A mí me consuela que todo el mundo sepa que al final el Sevilla tenía razón y que en cierto modo le robaron, pero es verdad que también te da rabia porque sabías que tenías razón y todo el mundo lo estaba viendo ahí en vivo”, expresa otro de los aficionados.

Y son más los que vuelven a señalar a los grandes, especialmente al Real Madrid, pues todavía no se ha olvidado la polémica del partido de la jornada 9 en el Santiago Bernabéu. “A mí me parece de poca vergüenza lo que hacen con el Sevilla. Simplemente, con el Madrid eso no lo hacen, ahí nada más que tiene que ver el partido del Madrid con el Sevilla. Lo reconocen y luego vuelven los errores otra vez, eso es lavarse un poquito la cara y ya está”. “Real Madrid y Barcelona siempre juegan con algo a su favor y la verdad que nosotros no tenemos mucha suerte en ese sentido. Pero además este año más de lo habitual”, añade otro sevillista.

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“Lo que tenían que haberlo reconocido en el campo, no después, porque ahora no vale para nada, da muchísimo más coraje ahora que si lo hubieran hecho en su momento”, expresa otra aficionada que no sabe si prefiere o no que reconozcan esos errores, mientras otro lo tiene claro. “No tendría que salir, los errores han quedado ahí, han estado toda la vida y van a seguir estando. Si no, cambiamos el fútbol a otra cosa”, dice uno más mientras que el último le secunda. “Es un error que saquen ese reconocimiento”, concluye. Ojos que no ven…