Pepe Jiménez Sevilla, 09 NOV 2026 - 22:01h.

Akor Adams anotó tres penaltis el pasado año; Isaac Romero ha fallado sus dos últimos

El Sánchez-Pizjuán pone en el escaparate a Rubén Vargas

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Se busca especialista en el Sánchez-Pizjuán. El empate ante el Alavés, tras el penalti fallado por Rubén Vargas, ha reabierto un viejo debate de Nervión, lugar en el que han vivido jugadores como Ivan Rakitic, con un guante en sus botas, y en el que, desde hace años, se espera que alguien tome la responsabilidad -con acierto- del balón parado.

Son cientos de debates los vividos durante las últimas horas, son miles de aficionados los que creen que Rubén Vargas, ante su preocupante falta de confianza, no debería haber sido el encargado de lanzar el penalti ante el Alavés. Sin embargo, resolver esa cuestión era mucho más complicada. ¿Quién debía ser entonces el encargado de lanzar?

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Las alternativas a Rubén Vargas ante el Alavés

Tal y como comentó Luis García Plaza en su comparecencia posterior al Alavés, los elegidos en el Sevilla para lanzar penaltis son Jon Guridi, Peque Fernández y Rubén Vargas -por encima de otros tantos-. En el césped, en el momento de la acción, solo estaba el suizo. Pero había otras posibilidades (aunque no es para ser optimistas).

Uno de los encargados podría haber sido Gabriel Suazo. El lateral es el encargado de lanzar córners y faltas -desaprovechó una buenísima poco antes del penalti- desde que se marchase Oso, pero desde los once metros no es ningún especialista. Un único penalti anotado en toda su carrera y el recuerdo aún de su error con el Toulouse en Copa hace apenas un par de años.

Isaac Romero era otra alternativa lógica, aunque el de Lebrija ha fallado los dos penaltis que ha lanzado como profesional. Uno fue ante el Girona y el otro, más cercano, ante el Levante después de quitarle la oportunidad a Alexis Sánchez (0-3, en el Sánchez-Pizjuán). Lucas Stassin, por su parte, ha lanzado cinco en su (corta) carrera en la élite. Ha anotado tres, uno de ellos recientemente con Bélgica sub 21, y ha fallado otros dos, por lo que no se puede considerar un especialista en esta tarea.

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Félix Correia solía lanzar en Portugal, donde llegó a marcar tres goles en la 24/25, aunque su momento de confianza no parece ser el mejor para ello. Por su parte, otro de los señalados, fue Fofana, jugador que a pesar de su enorme calidad no suele lanzar desde los once metros, por lo que habría que marcharse hasta aquella Eurocopa de 2024, en la que le marcó un penalti a Portugal en la tanda, para verle en dicha tarea.

Los últimos grandes lanzadores del Sevilla

Como decíamos, este problema no es nuevo, ni mucho menos, en el Sevilla. El conjunto hispalense lleva años arrastrando esta problemática (y no solo desde los once metros) y es que en Nervión casi no se recuerda la última vez que tuvo un gran lanzador para el balón parado. Ivan Rakitic, posiblemente, fue el último gran hombre en esta tarea, pero ya en la 22/23 falló un penalti de los dos que lanzó.

Lucas Ocampos solía ser un hombre de confianza (anotó 3 en la 22/23 y otro en la 23/24), Sergio Ramos también aportó desde los once metros, pero desde la 24/25 no hay un lanzador definido: con Pimienta, Lukebakio, Montiel, Gudelj e Isaac se fueron repartiendo penaltis; y en la 25/26 fueron Alexis Sánchez, otra vez Isaac, Vargas y Akor Adams los elegidos. El ahora delantero del Venezia fue el más acertado, anotando tres de tres.

Este año ya han lanzado tres: Peque Fernández ha marcado dos, Jon Guridi uno y Vargas ha fallado el único que ha tenido, pero dado que los dos primeros no son titulares habituales y que el suizo parece tener la mente lejos del Sánchez-Pizjuán, no debemos descartar que la lista crezca... y sin demasiada confianza en ellos.