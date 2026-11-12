Juan Pérez 12 NOV 2026 - 16:20h.

Su entrenador, Carles Manso, analiza el estado actual del portero

Un "futbolista muy famoso" dona 10.000 euros para la familia de Jesús de Miguel: "Cada uno, lo que puede"

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El desgarro en el corazón del mundo del fútbol tras la despedida a Jesús de Miguel deja un punto y aparte en la actualidad del FC Andorra por todo lo que supone para su guardameta. Jesús Owono está ausente en forma y fondo en un drama imposible de imaginar, y su situación es cuando menos delicada incluso de puertas hacia dentro, por lo que el club de Gerard Piqué lo está cuidando todo lo posible a sabiendas del sufrimiento y del ruido ajeno.

Las palabras de Jesús Owono en su comunicado oficial son parte de la historia, pero el recorrido para el jugador es inimaginable después de lo sucedido. De ahí que las palabras de su entrenador, Carles Manso, sirvan como un bálsamo para colocarlo en una posición ajena a todo el ruido que genera tanto el mundo del fútbol como el anonimato de las redes sociales a la hora de exponerlo.

Manso explica que "Jesús Owono está muy tocado por la situación. Es obvio que él evidentemente no iba con la intención del desenlace que se produjo después del choque, y al final es una tragedia con la que tiene que convivir, pero ahora mismo preferimos ser cautos, prudentes, estamos intentando respetar esa intimidad, ese proceso de una situación tan complicada como esta", confiesa.

En su situación, el club quiere cuidar al jugador lo máximo posible no solo para no exponerlo, sino para medir bien los tiempos en el entorno profesional: "Nos consta que está con su familia, con sus amigos, con sus representantes, con su pareja, con gente muy cercana a él que le están intentando hacer llevar el proceso de una manera algo mejor si es que realmente es posible, y a partir de ahí nosotros lo que tenemos que hacer es estar lo más cerca de él, darle ese apoyo, ese espacio para que se sienta totalmente libre para tomar cualquier decisión, querer volver o no cuando lo considere oportuno o se sienta preparado para tomar una decisión así", aclara. Una reflexión lógica por parte del club a la espera de saber cómo avanza su futuro profesional.