Agencia EFE 10 NOV 2026 - 19:34h.

La subasta, que se cerró este lunes a las 23:59 horas, registró un total de 1.018 pujas

El Betis impulsa una subasta solidaria para ayudar a la familia de Jesús de Miguel

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El Elche y el Betis han recaudado más de 9.200 euros con la subasta solidaria de las camisetas de los titulares de ambos equipos en el partido del pasado domingo, una iniciativa puesta en marcha para ayudar a la familia de Jesús de Miguel, jugador del Tenerife fallecido el pasado martes.

La subasta, que se cerró este lunes a las 23:59 horas, registró un total de 1.018 pujas y permitió vender las 22 camisetas, que partían de un precio inicial de 50 euros cada una. La iniciativa fue anunciada el pasado domingo por ambos clubes con motivo del encuentro que disputaron en el estadio Martínez Valero, correspondiente a la duodécima jornada de LaLiga EA Sports.

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En los próximos días, el Elche se pondrá en contacto con el entorno de Jesús de Miguel para hacerle llegar la recaudación obtenida con esta acción solidaria.

El homenaje a De Miguel

El Elche y el Betis rindieron homenaje el pasado domingo a Jesús de Miguel, futbolista del Tenerife fallecido la pasada semana, durante los prolegómenos y el desarrollo del encuentro de LaLiga EA Sports disputado en el estadio Martínez Valero.

Como muestra de respeto y recuerdo, el club ilicitano prescindió del tradicional himno 'Aromas Ilicitanos' durante la salida de ambos equipos al terreno de juego, con el fin de que las dos aficiones pudieran participar conjuntamente en el homenaje al futbolista.

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Posteriormente, se guardó un minuto de silencio en su memoria, en una iniciativa promovida por la Real Federación Española de Fútbol y LaLiga. Los jugadores de ambos equipos y el equipo arbitral han formado un semicírculo alrededor del centro del campo, donde se ha depositado un ramo de flores.

Además, en la primera interrupción del juego a partir del minuto 9, en alusión al dorsal que lucía Jesús de Miguel, los futbolistas de ambos equipos y las dos aficiones, puestas en pie, le dedicaron una larga ovación desde sus respectivas posiciones. El videomarcador del Martínez Valero también proyectó un vídeo en recuerdo del futbolista fallecido.