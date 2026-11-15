Alineaciones confirmadas de España e Inglaterra en la jornada 6 de la UEFA Nations League

Alberto Cercós García 15 NOV 2026 - 19:22h.

Luis de la Fuente confía en el bloque que ganó en Praga, con dos cambios importantes

El fútbol vuelve al Heliodoro con un precioso homenaje dedicado a Jesús de Miguel

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La Selección Española llega al partido ante Inglaterra con caras nuevas y algún contratiempo de última hora. Luis de la Fuente recupera dos piezas importantes para el ataque: Lamine Yamal y Mikel Oyarzabal, que vuelven a estar disponibles después de perderse el encuentro ante República Checa. También regresa a la convocatoria Aymeric Laporte, una incorporación que devuelve alternativas al seleccionador en el centro de la defensa. La cruz de la moneda es Alejandro Grimaldo, que ha tenido que abandonar la concentración por un proceso febril y se perderá el último compromiso internacional del año. Una baja inesperada que obliga a retocar los planes de De la Fuente justo antes de medirse a una Inglaterra que no viene precisamente de paseo: el liderato del G3 de la UEFA Nations League está en juego.

Con las altas ya incorporadas, tocaba hacer limpieza en la convocatoria. Y el seleccionador ha dejado fuera a Álvaro Valles, Jorge de Frutos, Roberto Fernández y Jacobo Ramón. El regreso de Lamine y Oyarzabal deja sin sitio a los dos delanteros, mientras que la vuelta de Laporte provoca la salida del joven central. Valles, por su parte, vuelve a quedarse sin dorsal, como ya sucedió en Praga. Cuatro descartes técnicos a los que se suma Grimaldo por enfermedad.

En el once titular, Luis de la Fuente introduce varias novedades y apuesta por un equipo con mucho talento en el centro del campo. Unai Simón estará bajo palos, con una defensa formada por Marc Pubill, Pau Cubarsí y Marc Cucurella. En la medular aparecen Martín Zubimendi, Fabián Ruiz y Mikel Merino, un centro del campo con capacidad para dominar la posesión y marcar el ritmo del encuentro. Por delante, Lamine Yamal y Mikel Oyarzabal aportarán desequilibrio y gol, acompañados por Álex Baena, que tendrá la responsabilidad de conectar el juego ofensivo. Una apuesta de De la Fuente para intentar someter a Inglaterra desde el balón y poner el broche al año con otra victoria.

Los onces de De la Fuente y Tuchel, confirmados

El XI de España: Unai Simón; Marc Pubill, Pau Cubarsí, Marc Cucurella; Martín Zubimendi, Fabián Ruiz, Mikel Merino; Lamine Yamal, Álex Baena, Mikel Oyarzabal.

El XI de Inglaterra: James Trafford; Ben White, Jarell Quansah, Ezri Konsa, Lewis Hall; Declan Rice, Elliot Anderson; Morgan Rogers, Jude Bellingham, Anthony Gordon; Harry Kane.