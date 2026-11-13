Fran Fuentes 13 NOV 2026 - 16:03h.

El delantero del FC Barcelona se ha incorporado este viernes con el resto de sus compañeros

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Lamine Yamal ya se ha incorporado a la concentración de España para jugar el partido que cierra la fase de grupos de la UEFA Nations League ante Inglaterra. El encuentro será un auténtico partidazo en el que está en liza la primera plaza del grupo. El delantero del FC Barcelona, tras ausentarse del primero de los dos encuentros de este parón, sí que estará en el segundo, ante el rival más duro del grupo. En este sentido, se cierra de un plumazo toda la polémica sobre si el delantero se borró o no del primero partido, o si elige cuándo quiere jugar.