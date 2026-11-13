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Se acabó el caso Lamine Yamal: así llegó a la concentración de España para jugar ante Inglaterra

Lamine Yamal llega a la concentración con España para el partido frente a Inglaterra
Lamine Yamal llega a la concentración con España para el partido frente a Inglaterra. Lamine Yamal llega a la concentración con España para el partido frente a Inglaterra
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Lamine Yamal ya se ha incorporado a la concentración de España para jugar el partido que cierra la fase de grupos de la UEFA Nations League ante Inglaterra. El encuentro será un auténtico partidazo en el que está en liza la primera plaza del grupo. El delantero del FC Barcelona, tras ausentarse del primero de los dos encuentros de este parón, sí que estará en el segundo, ante el rival más duro del grupo. En este sentido, se cierra de un plumazo toda la polémica sobre si el delantero se borró o no del primero partido, o si elige cuándo quiere jugar.

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