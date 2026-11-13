Álvaro Borrego 13 NOV 2026 - 13:34h.

El Betis tiene conocimiento de que varios clubes de Italia están sondeando el futuro del delantero

El Betis sigue a Yassir Zabiri y a Jeanuël Belocian

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Cucho Hernández sigue dando pasos en su recuperación y espera estar disponible para el derbi, con el propósito de recuperar la versión que tantas alegrías le ha estado dando al Real Betis en las últimas dos campañas. El colombiano regresó de Estados Unidos para volver a subir su exigencia competitiva y desde entonces ha logrado 26 goles y 6 asistencias con la elástica verdiblanca. Un rendimiento que no ha pasado inadvertido y que en el último verano ya levantó el interés de varios equipos importantes de Europa, aunque ninguna de esas intenciones terminara cristalizando en oferta formal. El club le cerró las puertas y elevó su apuesta con el fichaje de Troy Parrott, brindándole a Manuel Pellegrini dos puntas de garantías para afrontar en plenitud de condiciones las tres competiciones.

Sea como fuere, los cantos de sirena siguen sobrevolando Heliópolis. Y es que según ha podido saber ElDesmarque, en el Real Betis tienen conocimiento de que varios clubes clubes importantes de la Serie A han empezado a sondear el futuro de Cucho Hernández, trasladándole al entorno del futbolista, al que incluso han visto en directo, ese seguimiento que le vienen haciendo desde hace meses. El delantero no es ajeno a los rumores y su nombre volverá a escena en los mercados venideros.

En el Real Betis, conocedores de ese incipiente interés (en verano ya llegó algún sondeo desde Inglaterra), aguardan posibles acontecimientos, sabedores de que las ofertas pueden llegar en los próximos mercados, aunque ni siquiera llegará a ser valorado nada que no supere los 20 millones de euros. Sea como fuere, el deseo del club es aguardar hasta el próximo verano y no dejar salir a ninguna pieza importante en enero salvo que llegue una oferta irrechazable.

No es ningún secreto que dentro del plan estratégico del Real Betis podrá ser valorada la venta casi de cualquier futbolista, dada la necesidad de generar plusvalías para equilibrar los gastos ordinarios con ingresos extraordinarios. Un modelo de club que es de sobra conocido y que contempla varias ventas anuales, aunque, eso sí, ninguna por debajo del precio de mercado estimado.

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A pesar del fichaje de Troy Parrott el colombiano ha seguido siendo la opción preferida del entrenador, respaldándolo con tres goles en sus últimos cinco partidos, pero la lesión llegó justo en el peor momento posible para el delantero. Ahora, a las puertas de otro gran derbi, Cucho Hernández aprieta para estar disponible e incluso poder salir de inicio ante el Sevilla FC, lo que sería todo un refuerzo de garantías para el nuevo tourmalet de partidos que afronta el conjunto de Manuel Pellegrini antes de la llegada de un nuevo mercado.