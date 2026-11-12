Quién es Rodrigo Marina, el canterano que salvó al Betis en Copa del Rey

Álvaro Borrego 12 NOV 2026 - 22:10h.

El delantero debutó este jueves con el primer equipo y marcó el gol que mandaba el partido a la prórroga

Riquelme pidió perdón por el drama evitado en el Navalcarnero - Betis de Copa del Rey

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Rodrigo Marina se convirtió en el gran héroe de la noche en clave verdiblanca. El canterano debutó con el primer equipo y lo hizo por la puerta grande, evitando el que habría sido un ridículo histórico del Real Betis Balompié. Manuel Pellegrini, a la desesperada, le dio la oportunidad a diez minutos del final y en la primera que tuvo mandó el balón al fondo de las mallas. Un gol de puro delantero que evitó la eliminación contra el Navalcarnero, que llegó a ir en ventaja hasta el último suspiro, y que hace justicia con el canterano, que en verano casi se marchó a Italia. Sin embargo, el club le convenció a última hora, decidió quedarse, a pesar del descenso del filial, y hoy todo ese sacrificio ha tenido recompensa.

Este curso no estaba siendo acorde a las expectativas, dado que aún no se ha estrenado con el filial, pero lo hizo por la puerta grande. Marcando el gol que salvaba al Real Betis de la debacle en Copa del Rey.

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Natural de Plasencia, Cáceres, llegó muy joven a la cantera verdiblanca, en categoría infantil, y fue quemando etapas hasta subir al División de Honor juvenil con 17 años, pero una grave lesión de rodilla frenó su progresión tras haber debutado con el Betis Deportivo en la Segunda RFEF. Hace dos años recuperó su mejor versión y fue una de las piezas clave en los éxitos del primer equipo juvenil, logrando nada menos que 27 goles. Especialmente decisiva fue su actuación en la final de la Copa de Campeones. El equipo de División de Honor Juvenil, por aquel entonces entrenado por Dani Fragoso, remontó al Valencia CF gracias a dos golazos de ‘9’ puro de Rodrigo Marina, con centros de Masqué y Morante, para acabar proclamándose por primera vez en su historia campeón de España. Y solo cuatro días más tarde el Real Betis anunció la renovación del gran goleador de la cantera, que firmó un nuevo contrato con la entidad verdiblanca que expira en 2028.

El pasado curso el internacional por las categorías inferiores de España se convirtió en uno más del Betis Deportivo, logrando siete goles, pero especialmente brillante han sido sus apariciones con el juvenil A en la Youth League. Rodrigo Marina marcó diez goles, convirtiéndose en el máximo artillero de la Champions juvenil.