Álvaro Borrego 12 NOV 2026 - 19:29h.

El brasileño fue clave para el 0-1 al dejar pasar la pelota y Riquelme quiso agradecerle el gesto dedicándole el gol

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Al igual que ocurriese en la última edición, Rodrigo Riquelme se ha convertido en el primer gran protagonista del Real Betis en esta primera ronda de Copa del Rey. El conjunto verdiblanco se estrenaba en la competición contra el Navalcarnero y de sus botas nació el gol que abría el marcador en el Municipal de Santo Domingo. Apenas se superaba el minuto cinco cuando el extremo recibía en el balcón del área, vio el espacio justo y tiró un pase medido para la llegada de Antony Matheus dos Santos, quien lo tuvo todo para batir a placer al guardameta local. Y lejos de hacerlo, se inventó una genialidad todavía mejor.

Cuando lo tenía todo para marcar, en lo que habría sido su estreno goleador este curso, Antony rehuyó de ese mérito y, gracias a un brillantísimo gesto técnico, dejó el balón pasar, sabiendo que eso podía despistar al portero local. En efecto, ese amago fue suficiente para bloquear cualquier intento del guardameta del Navalcarnero y la pelota terminó colándose en el fondo de las mallas sin que el brasileño tuviese que tocarla.

Sin embargo, lo más llamativo de todo se produjo en la celebración. Rodrigo Riquelme quería celebrar el gol con el brasileño, pensando que había sido él quien terminó rematando el balón al fondo de la red, pero fue el propio Antony el que reconoció que no había tocado la pelota y que el gol debía ser apuntado para el español.

Fue por este motivo por el que Rodrigo Riquelme quiso 'dedicarle' el gol a su compañero y señaló el nombre de Antony, haciendo referencia a que casi todos los méritos del gol habían sido del brasileño. Conviene recordar que precisamente el ex del Manchester United todavía no ha logrado estrenarse esta temporada, siendo este el momento de menor lucidez del atacante desde que fichase por el Real Betis.