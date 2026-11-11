Álvaro Borrego 11 NOV 2026 - 13:43h.

El uruguayo concluirá su sanción durante este parón y estará disponible desde el derbi

El Betis sigue a Yassir Zabiri y a Jeanuël Belocian

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Facundo Bernal será uno más a la vuelta del parón. Mientras está concentrado con la selección de Uruguay, y a sabiendas que no habría podido jugar contra el Navalcarnero en la Copa del Rey, el centrocampista cumplirá el último de los cuatro partidos de sanción que ha debido afrontar después de aquella polémica expulsión sufrida contra el FC Barcelona a raíz de su enganchón con Lamine Yamal. Un escenario que le ha privado de tener continuidad durante el último mes, jugando solo un partido oficial en esos treinta días, pero una vez expirado ese periodo será uno más a las órdenes de Manuel Pellegrini, quien recuperará un efectivo más para el tramo de ocho compromisos -si supera la ronda copera- que el equipo afrontará antes del parón navideño.

Facundo Bernal ha sido una pieza importante desde su llegada al Real Betis. El centrocampista había sido titular en ocho de los primeros trece partidos oficiales, siendo el del Real Madrid el de su gran eclosión como futbolista. La dirección deportiva lo seguía desde hace algo más de un año y las conversaciones se iniciaron en el Mundial de Clubes pero no fue hasta este verano cuando se terminó materializando su fichaje a cambio de unos 9,5 millones de euros, impuestos incluidos. El Real Betis hizo esa apuesta por el 100% de sus derechos convencido de que podría ofrecer rendimiento inmediato pero también réditos económicos en un futuro a medio plazo. Y es que, a tenor de su progresión, el uruguayo oposita a ser uno de los nombres propios en mercados venideros.

Tanto es así que dentro de su contrato, con el convencimiento de su progresión, el Real Betis incluyó varias cláusulas para blindar al futbolista si su rendimiento cumplía las previsiones que había en el club. Y es que según ha podido saber ElDesmarque, su cláusula de rescisión actual es de 50 millones de euros pero el club tiene la posibilidad de subirla hasta los 70 millones de manera automática si arregla determinados pagos con el futbolista. Una decisión que queda en manos de la entidad y que, si así se estima oportuno, brindaría todavía más fuerza a la hora de negociar una posible venta. De momento, será un efectivo más a la vuelta del parón.