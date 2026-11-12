Morante, baja inesperada para la Copa y un interrogante para el derbi

Juan Pérez 12 NOV 2026 - 14:16h.

El canterano sale de la convocatoria tras recibir un golpe en el entrenamiento

La opinión de Pellegrini sobre el nivel de Morante: "Todavía le falta"

Compartir







El Real Betis suma su undécima baja para el choque ante el CDA Navalcarnero en la Copa del Rey tras la baja de última hora de José Antonio Morante, que sale de la lista de convocados por unas molestias físicas. El canterano estaba llamado a ser titular en la primera ronda del torneo del KO, pero finalmente no viaja a Alcorcón por lo que trastoca los planes no solo de esta semana, sino del futuro a corto plazo de cara al derbi contra el Sevilla FC.

Manuel Pellegrini tiene que volver a reajustar el once para la Copa después del golpe que ha sufrido Morante en la cadera durante el entrenamiento de este miércoles. La sensación era que en una convocatoria con tantas bajas, un partido como este era ideal para darle minutos al canterano más prometedor de la camada, pero Morante va a perder esa inyección de moral y minutos en esta semana.

La situación de Morante no es nada grave, pero sí sufre desde hace varios días unas pequeñas molestias en el aductor derecho, lo que sumado al golpe, le dejan fuera de la convocatoria. Es una decisión tomada a última hora tras una revisión para comprobar el estado físico del jugador, lo que empuja a ser pesimista para imaginarlo como protagonista en el derbi.

Las opciones ante el Sevilla

En un enfrentamiento que habitualmente estaría marcado por las rotaciones, los nueves internacionales y las bajas de Cucho y ahora de Morante no le dan muchas opciones al técnico chileno. El partido contra el Sevilla FC es una de las fechas marcadas a fuego en un calendario que este año brilla aún más con la responsabilidad europea en la Champions League, pero el derbi siempre pesa más en los canteranos.

PUEDE INTERESARTE El fútbol, el toro y el arte se rinden a Morante en una cascada de comentarios en las redes sociales

Por eso, aunque no apuntaba ni mucho menos a la titularidad, la baja de Morante pesará tanto en el jugador como en una grada que está ilusionada con un chaval de 19 años que está tirando abajo la puerta del primer equipo. Sus minutos, más allá del debut con gol en Osasuna, los minutos contados y el estreno en Champions, exigen más minutos y responsabilidad. La evolución hasta el próximo sábado 21 de octubre será clave, pero si la previsión es cuidar el aductor unas dos semanas, no debería ser de la partida.