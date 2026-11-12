Basilio García Sevilla, 12 NOV 2026 - 07:43h.

Los verdiblancos se estrenan en el Torneo del KO en pleno parón de selecciones

Siete canteranos y Lo Celso: la convocatoria del Betis contra el Navalcarnero

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El Real Betis Balompié debuta este jueves en la Copa del Rey de forma atípica. Su partido ante el CDA Navalcarnero se disputa en el Santo Domingo de Alcorcón dos semanas después del día en el que estaba fijado, pues se suspendió en señal de respeto por el accidente ferroviario de Urda que causó varias decenas de muertes y se ha acabado por jugar en una fecha insospechada.

En ElDesmarque analizamos los posibles onces de los dos conjuntos.

El posible once titular del Betis

El equipo verdiblanco tendrá que competir en pleno parón de selecciones, por lo que de inicio Manuel Pellegrini se ha quedado sin sus nueve internacionales, por lo que no podrá contar con Álvaro Valles, Marc Roca, Manu González, Ángel Ortiz, Álvaro Fidalgo, Ez Abde, Nelson Deossa y Troy Parrott. Además, Facundo Bernal está con Uruguay y terminará de cumplir con este partido la sanción que se le impuso por su expulsión en el duelo ante el FC Barcelona. Por último, Cucho Hernández sigue lesionado y no podrá ser de la partida.

Está claro que la portería será para Diego Conde, mientras que en la defensa tiene que jugar Héctor Bellerín ante la ausencia de lateral derecho y la práctica obligación de que Aitor Ruibal juegue de delantero. Diego Llorente, Valentín Gómez y Junior Firpo, que volverá a jugar tras lesionarse en la anterior ventana de partidos internacionales con la República Dominicana.

Rica Fúnez apunta a dar el ‘toque’ canterano, formando junto a Dani Ceballos en el centro del campo. El morbo estará en la decisión de Pellegrini con Lo Celso, que apunta a jugar de inicio tras haberse quedado fuera de la convocatoria del partido ante el Elche. Morante y Riquelme escoltarán desde las bandas a Ruibal.

El Betis formaría con Diego Conde; Héctor Bellerín, Diego Llorente, Valentín Gómez, Junior Firpo; Rica, Ceballos, Lo Celso; Riquelme, Morante y Aitor Ruibal.

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El once del Navalcarnero

Por su parte, el Navalcarnero podría salir con Calado; Víctor, Richi Souza, Diego Núñez, Esteban; Mario Jiménez, Pablo Agustín, Asier Ortiz, Aarón Fernández; Mario Sánchez y Richi Álvarez.

El conjunto madrileño llega a esta cita situado en la séptima posición del Grupo 5 de Segunda RFEF tras un balance de cuatro victorias, cuatro empates y dos derrotas en las diez primeras jornadas de Liga. En la Copa Federación, vía por la que han logrado el acceso a la Copa del Rey, llegaron hasta semifinales, ronda en la que cayeron contra el Recreativo de Huelva en los penaltis.