Álvaro Borrego 11 NOV 2026 - 14:16h.

Manuel Pellegrini cuenta con la baja de hasta nueve internacionales además del lesionado Cucho Hernández

El Betis sigue a Yassir Zabiri y a Jeanuël Belocian

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El Real Betis ha anunciado la convocatoria de Manuel Pellegrini para el duelo de Copa del Rey que se celebrará este jueves, a partir de las 19:00 horas, frente al Navalcarnero en Alcorcón. Una cita marcada por el parón internacional y las nueve ausencias que tendrá el entrenador chileno, que no podrá contar con Álvaro Valles, Manu González, Ángel Ortiz, Marc Roca, Nelson Deossa, Facundo Bernal, Álvaro Fidalgo, Ez Abde ni Troy Parrott. Un escenario que ha obligado al técnico a completar la lista con hasta siete canteranos, con alguno que ni siquiera ha cumplido la mayoría de edad.

Diego Conde será el portero titular y en el banquillo aguardarán una posible oportunidad Yan Zhuravskyi y Postigo, dado que Álvaro de Pablo (portero del filial) tampoco podía jugar por normativa. Como avanzó ElDesmarque, Rodrigo Marina será la alternativa en la delantera y Rica Fúnez una opción más para el pivote defensivo. Iván Corralejo y el extremo izquierdo Borja Alonso, además de José Antonio Morante, completan la amplia lista de canteranos que ha incluido Manuel Pellegrini en la citación.

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La gran novedad de la lista es el regreso de Gio Lo Celso, que se quedó fuera del duelo frente al Elche por decisión técnica y suma ya tres partidos seguidos sin participar. A pesar de ello, Manuel Pellegrini quiso disipar las dudas y aseguró que no hay nada entre ambos: "Sin ningún tipo de problemas. Son 25 jugadores y mi labor es elegir a los mejores. En estos momentos, para el Elche, consideré que había otros en mejor momento. No pasa de ahí. Mañana veremos los citados y el once inicial. No ha pasado nada, de ningún tipo. No hay problemas. Entendía que había jugadores que habían entrenado mejor", argumentaba este martes en la rueda de prensa previa.

Manuel Pellegrini no quiere sustos y también van citados pesos pesados como Antony, Dani Ceballos o Isco Alarcón, llevando así a todos los futbolistas disponibles, incluido Iker Losada. La única ausencia por lesión sigue siendo la del Cucho Hernández.