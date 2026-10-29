Basilio García Sevilla, 29 OCT 2026 - 11:53h.

La reconstrucción del día en el que el equipo verdiblanco apenas estuvo cinco horas y cinco minutos en tierras madrileñas

La plantilla del Betis pone su granito de arena para ayudar a los afectados por el accidente de tren de Toledo

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El primer equipo del Real Betis Balompié vivió este miércoles una de esas jornadas que nadie quiere contar en un futuro, pero que pasará a la historia trágica no solo del fútbol español, sino de todo el país. Un viaje relámpago de poco más de seis horas a Madrid para no poder jugar su partido de la primera ronda de la Copa del Rey ante el CDA Navalcarnero. Horas ante se había producido el catastrófico accidente ferroviario de Urda que ha acongojado a toda España y que, obviamente, dejaba el deporte en segundo plano.

Entre las 8.30 y las 8.53 de la mañana transcurrieron 23 de los minutos más negros de la historia ferroviaria española. Se cayó el sistema y todo desembocó en el terrible alcance del tren AVE al Iryo que ha provocado la muerte de al menos 69 personas a esta hora. Paralelamente, el Betis se preparaba para su viaje a la capital de España.

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Teniendo en cuenta la carga de partidos que está viviendo el equipo, Manuel Pellegrini y el cuerpo técnico determinaron algo poco habitual, y es que el Betis haría ida y vuelta el mismo día a tierras madrileñas. La única manera de hacerlo era vía aérea, ya que no existía otro modo de regresar tras el partido en Alcorcón y dormir ya en Sevilla el miércoles.

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Este es el motivo por el que el club desestimó viajar en AVE, opción que alterna con el avión cuando se trata de viajar a Madrid. Sin ir más lejos, es el transporte que utilizó para el primer partido de 2026, jugado ante el Real Madrid el 4 de enero, apenas dos semanas antes del accidente de Adamuz. Sí es cierto que, desde entonces, sus siguientes desplazamientos a la capital, para jugar ante el Atlético de Madrid y el Getafe la pasada temporada, ya fueron en vuelo chárter.

La mañana y el mediodía del Betis

Como es habitual, el equipo estaba citado en la Ciudad Deportiva Luis del Sol para desplazarse al Aeropuerto de San Pablo y tomar rumbo a Madrid. La salida del avión se produjo a las 11.22 horas, y la llegada a Barajas a las 12.15 horas.

Entonces, la suspensión ya sobrevolaba el ambiente y a las 12.38 horas confirmó extraoficialmente el club a los medios de comunicación que el partido no se disputaría el miércoles. 12 minutos más tarde llego la suspensión oficial por parte de la RFEF.

Mientras tanto, el equipo completó el desplazamiento al Hotel NH Ribera del Manzanares, a apenas unos metros de la ubicación del antiguo estadio Vicente Calderón, sobre las 13.15 horas. Allí estaba previsto que se concentrara antes de cubrir los 20 kilómetros que le separaban del Santo Domingo de Alcorcón para el partido que estaba fijado a las 21.00 horas.

La tarde del Betis

En la instalación hotelera madrileña, el equipo realizó la comida y los jugadores descansaron en las habitaciones hasta conocer qué sucedería con el partido. A las 14.20 horas, el club informó de que el partido se jugaría durante el parón de selecciones y no al día siguiente como se había especulado. El cuerpo técnico, valorando las opciones, creyó que era lo mejor y así se trasladó tanto a la RFEF como al CDA Navalcarnero, que pusieron todas las facilidades.

Sobre las 16.00 horas, la expedición inició un nuevo traslado al Aeropuerto de Barajas y a las 17.20 horas despegó el vuelo para aterrizar 51 minutos más tarde, a las 18.11 horas en San Pablo. Con el equipo aún en la aeronave, a las 18.13 horas se confirmaron los nuevos horarios de los partidos aplazados, de modo que el partido entre el Navalcarnero y el Real Betis se jugará el próximo jueves 12 de noviembre, sin los internacionales verdiblancos, a las 19.00 horas en Santo Domingo.

Como curiosidad, la aeronave en el que viajó el Betis a Madrid el miércoles es el mismo en el que se ha desplazado el Sevilla FC este jueves, también a la capital de España, para su partido ante el Sporting de Hortaleza en Alcalá de Henares, y que el fin de semana anterior había servido para desplazar al Málaga hasta Vitoria para su partido ante el Alavés.

Cinco horas y cinco minutos estuvo la expedición verdiblanca en Madrid durante el miércoles, tiempo en el que eso sí reinó la tranquilidad y la organización dentro de lo que permitía esta situación anómala. Este jueves, a las 10.30 horas, el equipo ha vuelto a los entrenamientos con normalidad en la Ciudad Deportiva Luis del Sol, con la vista puesta ya en su partido del próximo sábado ante el Málaga.