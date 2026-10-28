Cuántos jugadores del Betis podrían perderse el partido de Copa del Rey aplazado al parón

Álvaro Borrego 28 OCT 2026 - 17:16h.

Durante el último parón se marcharon nueve futbolistas con sus selecciones, lo que dejaría al Betis entre algodones

Cuándo se jugarán los partidos aplazados de Copa del Rey y qué pasa con los del jueves: ya hay una fecha señalada

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La jornada de Copa del Rey prevista para este miércoles ha quedado suspendida por el terrible accidente de tren producido a la altura de la estación de Urda, en Toledo. El Real Betis debía jugar contra el CDA Navalcarnero en Alcorcón y, descartada la posibilidad de aplazarlo a mañana jueves por la premura de tener que recibir al Málaga el sábado y viajar luego a Dortmund, su partido se disputará durante el parón internacional. A expensas de conocer la fecha definitiva, que apunta a ser el 12 de noviembre, lo que es seguro es que Manuel Pellegrini no podrá contar con los futbolistas que se marcharán con sus respectivas soluciones. Una tesitura que compromete y mucho al entrenador, que podría perder a casi una decena de jugadores para ese encuentro.

Sin ir más lejos fueron nueve los futbolistas que tuvieron compromisos internacionales en el último parón. Ángel Ortiz, Fran García, Morante, Facundo Bernal, Álvaro Fidalgo, Lo Celso, Ez Abde, Junior Firpo y Troy Parrott fueron convocados por sus respectivas selecciones y casi todos ellos repetirán en estas fechas reservada para el mes de noviembre. Un escenario que, por ejemplo, podría dejar al Real Betis sin delantero centro, habida cuenta que Cucho Hernández sigue lesionado y quizás para esa jornada podría ser precipitado ponerlo de inicio.

En caso de confirmarse, por ejemplo Manuel Pellegrini no dispondría de laterales izquierdos y debería tirar de un canterano o recolocar a alguien. Un Betis que podría salir con Diego Conde, Bellerín, Llorente, Bartra y algún canterano; Marc Roca, Fornals, Ceballos; Riquelme, Antony o Ruibal y Nelson Deossa. En el banquillo estarían Iker Losada, Natan, Isco y Héctor Bellerín.

Para el compromiso contra el Navalcarnero Manuel Pellegrini podría tirar de más canteranos, aspecto con el que hay que tener sumo cuidado. Conviene recordar que un equipo debe puede alinear de manera simultánea a un máximo de cuatro jugadores procedentes del filial. Por suerte, hace algo más de un año se modificó levemente la norma, con un matiz que 'beneficia' a los clubes a la hora de evitar sustos mayores. Hasta hace dos temporadas, si expulsaban a un futbolista y eso dejaba al equipo con menos siete de jugadores con ficha de primer equipo y con cuatro canteranos, suponía alineación indebida. Ahora, en caso de causa mayor, no se incurrirá en infracción. Es decir, en todo momento podrá disponer de cuatro futbolistas con ficha del filial.