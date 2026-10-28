El Betis confirma su intención de jugar ante el Navalcarnero durante el parón internacional

Pepe Jiménez Sevilla, 28 OCT 2026 - 14:30h.

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Ramón Alarcón, CEO del Real Betis, atendió a los medios de comunicación tras conocer la suspensión del encuentro ante el Navalcarnero de este miércoles y, tras mandar el pésame a todos los familiares de las víctimas, adelantó que el equipo volverá a Sevilla esta misma tarde y apunta al parón para jugar el partido.

A pesar de que son varias fechas las que se podrían estudiar para disputar la cita, Ramón Alarcón ha explicado que "hemos hablado con el cuerpo técnico y, por la planificación deportiva, las cargas de entrenamiento, la organización logística... entendíamos que lo mejor era volvernos a Sevilla y ya organizar la semana que hay el parón de selecciones, pues buscar ahí un hueco y un lugar en esa semana".

El Betis, sin internacionales en la Copa del Rey

En estas, en estos momentos todo apunta a que el Betis visitará al Navalcarnero el próximo 12 de diciembre, justo después de su cita ante el Elche y sin todos los futbolistas que sean llamados por sus seleccionadores para jugar en el parón internacional.

Cabe recordar que en el último parón de selecciones, el Betis sumó ocho internacionales como son Junior Firpo -ahora lesionado-, Lo Celso, Abde, Ángel Ortiz, Valentín Gómez, Álvaro Fidalgo, Facundo Bernal -sancionado- y Parrott, por lo que teóricamente Manuel Pellegrini no podrá contar ante el Navalcarnero con cinco o seis jugadores además de los lesionados.