Ángel Cotán 28 OCT 2026 - 13:42h.

El director deportivo se mueve por un relevo rápido en el banquillo

Duras críticas al Espanyol y Monchi por las formas de despedir a Manolo Gónzalez: "Al matadero"

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El RCD Espanyol busca nuevo entrenador. Tras la dolorosa e inesperada eliminación en la Copa del Rey ante el aguerrido Sestao River, la entidad catalana apostó por el despido de Manolo González. El técnico de la casa, que ya generó debate el pasado curso, decía adiós al club de su vida minutos después de confirmarse la eliminación copera.

Desde entonces, Monchi acelera para encontrar un sustituto que consiga revertir la complicada situación clasificatoria del equipo perico. Hasta la fecha, un par de candidatos sonaban con fuerza y otras opciones secundarias aguardaban su momento, pero el director deportivo sorprende.

Monchi sorprende con la candidatura de Eder Sarabia

Y es que según avanza la prestigiosa ESPN Deportes, Eder Sarabia irrumpe con mucha fuerza en el casting de técnico que está realizando el directivo isleño. Tras lograr la permanencia con el Elche CF de manera agónica, el joven entrenador apostó por dar un paso al lado y descansar. Ahora, la citada fuente le coloca con serias opciones de sentarse en el banquillo espanyolista: "Eder Sarabia, una de las opciones mejor valoradas para entrenar al Espanyol".

En el pasado mes de mayo, el técnico se despedía del Elche CF afirmando que tardaría en regresar a los banquillos, ya que buscaba pasar más tiempo con su familia: "No nos ponemos una fecha. Cuando sintamos que hemos atendido esas cosas, pero bueno, en principio la idea es unos meses. Sin ponernos ninguna presión de cuando sea esa vuelta. Lo principal es eso ahora mismo. Ayer ya estuvimos enfocando un poco una conversación con mi mujer y la gente que tenemos alrededor para enfocarnos en lo que queremos que es eso, ser un mejor padre, hijo, marido entrenador... y bueno, disfrutar de otras cosas".

A la espera de novedades, Sergio García, mítico exfutbolista del Espanyol, toma las riendas del primer equipo como técnico interino. Si no se cierra al nuevo entrenador antes, él será el encargado de dirigir el choque liguero ante el Villarreal CF.