Pepe Jiménez Sevilla, 28 OCT 2026 - 13:42h.

El calendario del Betis, con la Champions League, queda altamente comprometido

La suspensión de la Copa provoca un lío inesperado en el Salamanca-Celta: "Según horario previsto"

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Jornada complicadísima para toda España. El miércoles arrancó con un desgraciado accidente ferroviario en Toledo que paralizó por completo al país y, como consecuencia, provocó la suspensión de la jornada de Copa del Rey prevista para este miércoles, ronda en la que el Betis debía haber debutado en la competición ante el Navalcarnero. Con el equipo de Manuel Pellegrini instalado ya en Madrid, la pregunta ahora es clave: ¿Cuándo podrá jugarse el encuentro?

Porque la tarea no es, ni mucho menos, sencilla. El Betis tenía previstos esta semana dos encuentros, el primero en Copa del Rey este miércoles y el segundo en LALIGA ante el Málaga el próximo sábado. En dicho escenario, colocar la cita ante el Navalcarnero este jueves debería obligar a modificar el horario del partido en La Cartuja este fin de semana, de lo contrario los de Manuel Pellegrini apenas tendrían descanso y no llegarían en condiciones dignas a su cita liguera.

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Este recurso, todo sea dicho, podría ser incluso el más lógico y es que aunque meta a la RFEF y a LALIGA, al Betis, al Navalcarnero y al Málaga, mantendría cierto orden en el calendario... y no obligaría a tener que hacer remiendos inesperados.

El apretado calendario del Betis obligaría a medidas extraordinarias

Y decimos que sería lo más lógico porque el calendario del Betis no permite, en principio, incluir más encuentros antes de la segunda ronda de la Copa del Rey.

Los de Manuel Pellegrini, tras el Málaga, jugarán ante el Dortmund el miércoles 4 de noviembre y el domingo 8 ante el Elche antes de marcharse al parón internacional. Tras el obligado descanso, el Betis jugaría el derbi el 21/11 y tres días después ante el Bratislava en Champions antes de visitar al Rayo Vallecano esa misma semana. Por tanto, no habría espacio, en principio, para otro encuentro intersemanal.

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Todo este apretado calendario ofrecería, por tanto, dos opciones extraordinarias: incluir la cita de Copa del Rey días antes del derbi, con el Betis aún recuperando internacionales, o colocar esta primera ronda en la fecha prevista para la segunda ronda (primera semana de diciembre) y empezar a retrasar jornadas de Copa.

El Betis repetiría un extraño episodio en la Copa del Rey

En caso de tener que jugar su partido antes del Sevilla-Betis del Sánchez-Pizjuán, la cita se disputaría el 17, 18 o 19 de noviembre, situación que no solo llevaría a los de Pellegrini a llegar con menos descanso al derbi, sino además jugar esta primera ronda sin sus internacionales.

Esto no sería la primera vez que le ocurre a un equipo de LALIGA... ni al Betis. Cabe recordar que el equipo de Manuel Pellegrini jugó los cuartos de final del 2022 sin Guido, Claudio Bravo, Guardado ni Lainez por coincidir las fechas de Copa con unas citas CONCACAF y que levantó muchísima polémica.

Mucho más reciente queda la polémica vivida con la Real Sociedad, que tuvo que suspender su encuentro contra el Jove Español por la DANA y acabó disputándolo en mitad de un parón internacional sin 13 de sus jugadores (Alex Remiro, Martín Zubimendi, Mikel Oyarzabal, Orri Óskarsson, Sheraldo Becker, Take Kubo, Umar Sadiq, Nayerf Aguerd, Luka Sucic, Jon Aramburu, Javi López, Aitor Fraga y Jon Martín), todos ellos llamados por sus respectivas selecciones y sin tiempo de volver a casa para jugar la Copa.

Aún desconocemos la fecha escogida por la RFEF para la disputa de este encuentro -y de los otros 23 previstos para esta jornada- pero las principales opciones parecen ser estas tres: jugar el jueves y retrasar la cita ante el Málaga, jugar sin muchos de sus internacionales antes del derbi o disputar la jornada en la fecha escogida para la segunda ronda.