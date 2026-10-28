El Betis, en Madrid, a la espera de la RFEF para definir su plan semanal

Pepe Jiménez Sevilla, 28 OCT 2026 - 12:57h.

El Betis conoció la noticia de la suspensión recién aterrizado en Madrid

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El Betis, a la espera de la Real Federación Española de Fútbol. El conjunto bético, recién aterrizado en Madrid, acaba de conocer la noticia de la suspensión de la jornada completa de la Copa del Rey tras el desgraciado accidente ferroviario de Toledo y queda a la espera de nuevas noticias para organizar su plan semanal.

En comunicación constante con la RFEF, según informa la entidad verdiblanca, el conjunto bético en estos momentos desconoce la fecha en la que disputará su encuentro ante el Navalcarnero que debía jugarse este miércoles y, en consecuencia, aún no sabe si pasará la noche en Madrid o, de lo contrario, volverá a Sevilla durante esta misma jornada.

Cabe recordar que el Betis tiene programado su encuentro ante el Málaga este mismo sábado, por lo que -según la reglamentación de descansos- no debería jugar este jueves, ya que le faltarían horas de recuperación al equipo de Manuel Pellegrini.

Igualmente, los béticos, al disputar la Champions League, tendrían el calendario altamente apretado para encajar esta cita de Copa del Rey, por lo que se espera que en las próximas horas se intercambie información entre el propio equipo bético, la RFEF y LALIGA para intentar cuadrar todo.

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Así ha anunciado la RFEF la suspensión de la jornada:

"Como muestra de respeto y solidaridad con todas las víctimas del trágico accidente ferroviario acontecido a primera hora de este miércoles en la provincia de Toledo, la RFEF ha decretado la suspensión de los 24 encuentros correspondientes a la primera eliminatoria del Campeonato de España-Copa de SM el Rey previstos inicialmente para disputarse durante la tarde-noche de hoy.

En próximas fechas, la RFEF informará sobre la nueva planificación del torneo y los horarios definitivos de los encuentros aplazados.

La gran familia del fútbol español permanece unida en el dolor por esta tragedia, poniéndose a disposición de las autoridades para servir de ayuda a las víctimas de esta desolador accidente".