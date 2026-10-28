Pepe Jiménez Sevilla, 28 OCT 2026 - 18:25h.

El Betis disputará la cita sin sus internacionales

La suspensión de la Copa provoca un lío inesperado en el Salamanca-Celta: "Según horario previsto"

Compartir







El Betis, tras las conversaciones iniciadas este miércoles con la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) y el Navalcarnero tras la suspensión de su encuentro, disputará la primera ronda de la Copa del Rey el próximo 12 de noviembre, sin los futbolistas que sean llamados por sus selecciones. El duelo se jugará a partir de las 19:00 horas.

Como comentábamos durante la mañana del miércoles, la entidad verdiblanca contaba con tres grandes escenarios para disputar su encuentro de la Copa del Rey y uno de ellos, aunque contaba con el impedimento de la falta de internacionales, era colocar la cita en mitad del parón de selecciones.

En estas, según se ha anunciado, el Betis visitará al Navalcarnero el próximo 12 de noviembre, justo después de su cita ante el Elche y sin todos los futbolistas que sean llamados por sus seleccionadores para jugar en el parón internacional.

Cabe recordar que en el último parón de selecciones, el Betis sumó ocho internacionales como son Junior Firpo -ahora lesionado-, Lo Celso, Abde, Ángel Ortiz, Valentín Gómez, Álvaro Fidalgo, Facundo Bernal -sancionado- y Parrott, por lo que teóricamente Manuel Pellegrini no podrá contar ante el Navalcarnero con cinco o seis jugadores además de los lesionados.

El Betis, otra vez en Copa del Rey sin internacionales

No será la primera vez que el Betis juegue una cita de Copa del Rey sin internacionales y es que en 2022, en cuartos de final, Manuel Pellegrini tuvo que afrontar la eliminatoria sin Claudio Bravo, Guido Rodríguez, Andrés Guardado ni Diego Lainez al coincidir dicha fecha con unos encuentros de la CONCACAF, algo que levantó una enorme polémica.

En esta ocasión, el técnico encontrará problemas especialmente para formar su delantera, ya que si Parrott se marcha con su país y el Cucho Hernández continúa sin recuperarse, tendrá que optar por colocar a Aitor Ruibal de '9' nuevamente para intentar superar la eliminatoria.