Marcos Benito cuenta la situación del delantero del Real Madrid en la selección y la tensión con Zidane

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Tensión en Francia con Kylian Mbappé. Zinedine Zidane ha confirmado este miércoles en sala de prensa que el delantero del Real Madrid no estará disponible para jugar ante Italia, pero se quedará concentrado con el resto de compañeros con la opción de poder disputar la última jornada de la Nations League ante Turquía. Una situación que, al parecer, no ha gustado nada al propio futbolista, que lo tenía todo listo para regresar a España.

Según ha contado Marcos Benito en El Chiringuito, Mbappé tenía un pacto con los servicios médicos del Real Madrid para regresar en caso de tener cualquier mínima molestia. "La sorpresa es que Zidane ha dicho que aunque no juegue, se queda para esperar a ver si se recupera para el domingo", ha desvelado el periodista, que confirma también su "molestia en el bíceps femoral".

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"Tenía el avión privado esperándole para volver a Madrid", pero todo se ha frenado por la decisión de Zidane, que recordaba que en el anterior parón de selecciones también se marchó de la concentración tras unas molestias en el primer partido que luego acabaron en nada: "No jugó y se fue a la fiesta de la moda. No tenía nada, no le hicieron ninguna prueba médica".

En cualquier caso, el plan de la selección francesa es "no arriesgar" con el delantero, pero quieren apurar sus opciones de jugar ante Turquía. Esta situación ha generado "ciertas asperezas" entre el jugador y Zidane, que está comprobando de primera mano cómo su estrella encadena dos parones consecutivos con molestias mientras en el Real Madrid juega con normalidad.

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Josep Pedrerol ha dado un paso más en este sentido: "Hay una pelea de gallos". El presentador de El Chiringuito, además, compara la situación con la de Lamine Yamal y abre el debate con el resto de tertulianos: "No sé quién lo hace mejor".

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