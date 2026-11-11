eldesmarque.com 11 NOV 2026 - 18:33h.

El seleccionador, con cierto tono de molestia, responde a los comentarios en prensa y redes sociales: "A ver si se enteran"

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Luis De la Fuente ha comparecido en la previa del partido de España frente a República Checa en la UEFA Nations League. Un partido importante que el seleccionador afronta sin Dani Olmo, Rodrigo Hernández ni Lamine Yamal. Con este último han surgido dudas en torno a su desconvocatoria y las molestias de rodilla que le han llevado a ausentarse de la lista definitiva, aunque se le espera para el viernes. Así lo ha confirmado el técnico. A continuación, sus respuestas en torno a esta situación.

Las dudas en torno a la ausencia de Lamine Yamal: "Hablar desde el desconocimiento, en la vida es lo más triste y lamentable. Para eso vengo yo a dar luz, para ver si los que piensan eso se enteran. Lamine tenía un proceso, se hizo daño en el último partido, en una rodilla. Fue a hacerse el tratamiento habitual, una resonancia en Barcelona. Vieron que tenía una inflamación y líquido en la rodilla. Nuestro servicio médico con el suyo tiene una relación fantástica, y yo decidí que, para venir aquí a hacer un tratamiento sin saber si va a estar disponible para el próximo viernes a los entrenamientos, preferí que se quedara en su casa, entrenando con su club, y que si el viernes o el jueves está bien, se incorporase el viernes. De igual manera, aunque por otros motivos, Mikel Oyarzabal".

¿Ha hablado con Lamine?: "Sí, he hablado con él. Hablé ayer y hoy, al igual que con Mikel. La evolución es buena. En el día ya estaba mejor, está haciendo una serie de ejercicios con su recuperador en el club y están indicando que la recuperación es buena. Yo soy optimista, creemos que el viernes va a estar con nosotros".

¿Tiene más privilegios que otros?: "No, porque ya estoy yo para aclararlo y dar luz a algo que la gente... yo soy muy de los sofistas, personas que utilizaban argumentos falsos para generar una realidad que no tenía nada que ver con la certeza, con la realidad. Es un poco eso. Yo estoy aquí para dar luz a ese tema. No tiene ningún privilegio, y los compañeros están tranquilos porque tratamos a todos por igual. Esto lo hubiéramos hecho con cualquier otro jugador. Ni me molesta ni no me molesta, en el vestuario estamos fantásticamente bien. Echamos en falta no solo a ellos, también a Dani Olmo y a todos los jugadores que no están con nosotros. Desgraciadamente, esto es el fútbol. Nosotros estamos aquí para dar soluciones".

¿Está molesto Luis De la Fuente con esta situación?: "Hay algunas cosas que me cuentan, y lo que más me duele es la mentira, la falta de rigor y veracidad. El invento. Ante eso, yo me rebelo. Ha sido por lo que he contado, igual, más cosas de las que debiera. A veces es la única manera de que la gente sepa con datos cuál es la realidad. Me pasa en el fútbol y en la vida. No aguanto a la gente que trata de engañarte y mentir. Y aquí en el fútbol, igual".