Fran Fuentes Sevilla, 13 OCT 2026 - 07:30h.

El canterano verdiblanco surfea la ola de optimismo tras marcar su primer gol con la camiseta de las trece barras

Pellegrini, tras lograr el mejor inicio de la historia del Betis: "Lo importante es ganar el miércoles"

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El debut goleador de José Antonio Morante con el Real Betis es uno de los momentos más especiales que, sin duda, el joven futbolista ha vivido en su todavía corta carrera. El extremo, que entró en los minutos finales ante Osasuna, logró marcar un golazo que difícilmente pueda olvidar. A sus 19 años, aún le queda mucho camino por recorrer, pero es evidente que va dando pasitos hacia delante. Muy refugiado en su familia, el jugador se mantiene con los pies en el suelo, y para ello un entorno como el de Morante de la Puebla, afamado torero y padre del jugador, se antoja clave en su desarrollo.

Pocas horas después de uno de los momentos más ilusionantes de su carrera, el jugador estaba en Las Ventas para ver la faena de su padre con motivo del Día de la Hispanidad, y se mostró muy ilusionado, pero a la vez muy centrado con lo que le viene al Betis: "Sí, la verdad es que sí. Estoy muy contento, la verdad. Estoy viviendo todo al máximo. Todo el mundo muy contento. Ya a pensar en la Champions".

Posteriormente, el diestro ha mostrado su orgullo en El Chiringuito, donde respondió brevemente al momento que vive su hijo después de torear en Las Ventas. En este sentido, el torero contó cómo vivió el hito que Morante Jr consiguió el pasado domingo con la camiseta del Real Betis: ""Hombre, con mucha ilusión, con mucha ilusión. Lo vi por la tele, y la verdad es que me emocioné mucho. Hablamos después. Le dije que se lo merecía. Mucho orgullo", explicaba en el micrófono de El Chiringuito.

Así las cosas, la gestión de los focos y el manejo de las expectativas serán importantísimos en los próximos meses para José Antonio Morante. Con un padre acostumbrado a esos focos, quizá sea más fácil para el jugador o pueda recibir algún importante consejo de un padre orgulloso, pero consciente de que el joven futbolista tiene que hacer su propio camino si el día de mañana quiere que ese apellido cobre la importancia en el mundo del fútbol que en el toreo. Aunque para ello todavía queda mucho, habrá que estar atento al joven jugador verdiblanco y no perderle la pista.