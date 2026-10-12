Basilio García Sevilla, 12 OCT 2026 - 17:45h.

Decenas de personalidades han felicitado al cigarrero en Instagram

Debut en Liga con el Betis y golazo a los tres minutos: la noche mágica de José Antonio Morante

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El nombre de José Antonio Morante se ha hecho un hueco en el fútbol y busca llegar al nivel del que tiene en el mundo del toro. El canterano del Real Betis Balompié, del que llevan años hablándose maravillas y con motivo, debutó en LALIGA EA SPORTS este domingo ante el CA Osasuna y salió por la puerta grande del Estadio de La Cartuja marcando el quinto de los goles verdiblancos. Si su padre pasará a la historia como una de las grandes leyendas del toreo, él ya ha iniciado el camino para convertirse en un jugador, como poco, recordado entre el beticismo.

La figura de Morante no es la habitual de un chico que va subiendo escalones para llegar a la élite del fútbol. Lo ha hecho, sin duda, con mucho esfuerzo desde que salió del Coria CF para enrolarse en la cantera del Betis y crecer de manera meteórica como juvenil y jugador del filial. Pero le precede el ser hijo de quien es, especialmente en las buenas, como esta.

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Lo que está claro, y se puede ver echando un vistazo a las redes sociales, es que se trata de un chico muy querido por los que le conocen. Tras estrenarse como goleador en Primera división, Morante publicó unas fotos en su perfil de Instagram de la jugada y la celebración de su tanto, en la que sacó la mano derecha para torear en redondo en un pase que será recordado para siempre en La Cartuja. Únicamente lo comentó con la fecha: “11/10/2026”, y a partir de ahí llegó una cascada de comentarios alegrándose de lo logrado.

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Las felicitaciones a Morante

No tan importante han sido los comentarios en sí, sino la cantidad de personas relacionadas con Morante que le han dado la enhorabuena en las redes sociales. Para comenzar, compañeros en el primer equipo como Héctor Bellerín, Nelson Deossa, Cucho Hernández, Troy Parott, Lo Celso, Fornals, Natan, Ángel Ortiz, Fran García, Marc Roca, Iker Losada o Diego Conde. También otros canteranos béticos que buscan su oportunidad en el primer equipo o que bien salieron se han acordado de Morante, como Jesús Rodríguez, Dani Pérez, Carlos de Roa, Ian Forns, Gnagnoro Bouaré, Juan Miranda, Usse Diao, Paco Esteban, Oscar Masqué o Antonio Jesús Marchena.

Su representante, Álvaro Torres, también se ha asomado a ese rinconcito en las redes sociales -junto a su mujer, la presentadora Teresa Baca-, o el madridista Álvaro Carreras. Además, han sido numerosos los compañeros en las categorías inferiores de la selección española que se han alegrado por el logro de Morante, grandes promesas como Thiago Pitarch, Quim Junyent, Mario Rivas, Hugo López, Jesús Fortea, Ismael Álvarez, Andrés Cuenca, Davinchi, Dilan Zárate o Sergio Esteban.

Pero como no solo de fútbol vive Morante, también ha recibido felicitaciones desde otros campos como, evidentemente, el toreo. El torero Esaú Fernández, el novillero Jorge Mallén y la ganadería Gavira son los ejemplos más destacados entre otros muchos aficionados de la fiesta taurina. Su paisana Irene Gómez-Calado, directora de orquesta y actualmente de la reconocida Banda de Música del Carmen de Salteras, el bailaor Antonio Farru o el actor Alfonso Sánchez, bético reconocido, son otros ejemplos.