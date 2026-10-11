Álvaro Borrego 11 OCT 2026 - 21:43h.

El técnico asegura que lo importante es "mantener la regularidad" y llegar lo más lejos posible en las tres competiciones

El consejo de vida de Isco Alarcón a Morante: "Hay que cuidarlo y protegerlo"

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Manuel Pellegrini compareció ante los medios de comunicación en la rueda de prensa posterior a la goleada del Real Betis contra el Club Atlético Osasuna, que permite a los verdiblancos asentar la tercera plaza y afrontar el regreso a la Champions League con la moral por las nubes. El entrenador, que logra el mejor arranque de la historia de la entidad, puso en valor el trabajo de su equipo, aunque lamentó las molestias que sufrió Antony en el tramo final.

Valoración del triunfo: "Tres puntos muy bien ganados y con un alto nivel de juego. Vi al equipo entrenar estas tres semanas con mucha intensidad y la conciencia de demostrar que el inicio de la temporada no es lo único, sino que hay que mantenerlo. Vi al equipo compenetrado. Es importante tener un nivel de funcionamiento y resultados con independencia de quién juegue".

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La mejor temporada de la historia: "Yo me alegro mucho de que el arranque haya sido bueno. Y también del inicio en la Champions pero la estadística está para mirarla un día y ya. Lo importante es ganar el partido siguiente y que la campaña nos deje a todos satisfechos. Ahora, a centrarnos en el partido el miércoles".

El objetivo de su equipo: "Yo creo que el único objetivo que tenemos que tener es tratar de ganar el miércoles en la Champions aquí. Una vez que terminemos la Champions, nos meteremos en el partido siguiente. Estamos insertos en tres competiciones, entonces vamos a intentar hacerlo lo mejor posible en las tres. Es muy importante mantener una regularidad, por eso que después de este parón habíamos comenzado muy bien el campeonato, pero tras un parón de tres semanas era importantísimo volver con una victoria y jugando con el nivel que jugó el equipo".

El nivel de Isco: "Yo me alegro mucho por él porque lo ha pasado muy mal. Ha tenido dos lesiones, además de fracturas bastante inéditas para un jugador que no es de lesiones; tampoco fueron musculares, fueron fracturas, entonces lo ha pasado mal, pero tiene una calidad espectacular y una madurez como jugador que le permite rendir al nivel que quiera. Pero además de Isco, yo creo que también hay un espíritu de equipo en el que trabajamos todos por recuperar y después con el balón todos por intentar jugar".

La irrupción de Morante: "Como tantos otros que han pasado, lo llevamos de a poco. Debutó en la Copa del Rey y alterna jugar con el primer equipo y el filial. Tiene muchas condiciones. En la medida que entrene con jugadores como Isco, Lo Celso o Fornals, va a seguir creciendo. Tiene muchísimas cualidades y le pega muy bien al balón".

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Antony sufrió unas molestias al final: "Hablé con él en corto, pero parece que sí tuvo una pequeña molestia muscular, no tuvo nada que ver con el tobillo. Hoy lo dejamos justamente en el banquillo para que estuviera unos días más para recuperarse del tobillo. Mañana veremos con el cuerpo técnico y veremos realmente a qué se debe".