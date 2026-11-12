Riquelme pidió perdón por el drama evitado en el Navalcarnero - Betis de Copa del Rey

Álvaro Borrego 12 NOV 2026 - 21:44h.

El atacante marcó el gol que culminaba la remontada y pidió perdón a los béticos por lo sufrido ante el Navalcarnero

El uno por uno del Betis y las notas contra el Navalcarnero en Copa del Rey

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Rodrigo Riquelme volvió a ser el principal argumento ofensivo del Real Betis en una primera ronda de Copa del Rey. Al igual que ocurriese en la edición de la temporada pasada, el atacante empieza la competición convirtiéndose -otra vez- en el máximo artillero verdiblanco, logrando dos de los tres goles de su equipo contra el CDA Navalcarnero. El hoy extremo zurdo abrió el marcador a los cinco minutos de partido y cerró la remontada en la primera mitad de la prórroga, remachando bajo la línea de gol un sensacional cabezazo de Diego Llorente. Un tanto que disipaba los apuros pasados hasta ese momento, justo cuando se barruntaba un ridículo de tintes históricos.

Como curiosidad, Rodrigo Riquelme fue protagonista de dos celebraciones un tanto 'atípicas'. En el primero de los dos goles le dedicó el tanto a Antony, quien dejó pasar el centro de su compañero haciéndola imposible para el guardameta del Navalcarnero y con un balón que terminó colándose en el fondo de las mallas.

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Hora y media más tarde, ya en el inicio de la prórroga, se erigió como héroe de la eliminatoria -con permiso de Rodrigo Marina-. Rodrigo Riquelme consumaba la remontada del Real Betis anotando el tercer tanto de su equipo, que permitía desquitarse a los aficionados de todo el sufrimiento pasado hasta ese momento. Y es por eso que el futbolista volvió a dirigirse a los aficionados desplazados que estaban justo detrás de la portería del Navalcarnero.

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Rodrigo Riquelme hizo el gesto de 'quitarse un peso de encima', a sabiendas de lo que habría supuesto una eliminación ante un rival de cuarta categoría, y a renglón seguida terminó su celebración pidiendo disculpas a los béticos, con el gesto de las manos solicitando el perdón, consciente del sinsentido que por momentos protagonizó el Real Betis en el Municipal de Santo Domingo.