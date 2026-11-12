El uno por uno del Betis y las notas contra el Navalcarnero en Copa del Rey

Álvaro Borrego 12 NOV 2026 - 21:43h.

Un gol agónico de Rodrigo Marina llevó el partido a la prórroga y Riquelme culminó la remontada

Riquelme pidió perdón por el drama evitado en el Navalcarnero - Betis de Copa del Rey

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El Real Betis evitó in extremis el que pudo ser uno de los bochornos más graves de su historia reciente. El CDA Navalcarnero, de la cuarta categoría del fútbol español, tuvo contra las cuerdas al conjunto verdiblanco y se quedó a escasos segundos de protagonizar la gran machada de primera ronda de la Copa del Rey. Manuel Pellegrini salvó los muebles gracias al tanto de Rodrigo Marina, en el último suspiro, que llevó el partido a la prórroga y al de Rodrigo Riquelme, quien culminó la remontada.

En ElDesmarque ponemos nota, uno por uno, a los jugadores del Real Betis contra el Navalcarnero.

Diego Conde (4): Este pudo ser su primer y último partido con la camiseta del Betis de no ser por el gol de Rodrigo Marina. Cierto es que tuvo varias intervenciones de mérito y muy poca fortuna en los dos goles, pero en estos escenarios se le exige ser decisivo y no lo fue.

Héctor Bellerín (3): Su parsimonia en el segundo gol del Navalcarnero es indefendible. Imperdonable. Espectador de lujo de la debacle momentánea del Betis. Su primera hora de partido fue horrible, pero la sustitución de Antony le dio mayor peso en la banda y sobre todo más presencia en campo rival, pero esas concesiones atrás le impiden aprobar.

Diego Llorente (6): Lo intentó varias veces hasta que se salió con la suya. Con el resultado en contra se volcó arriba buscando balones en el juego aéreo y las cabeceó todas en el área del Navalcarnero hasta que encontró el premio. De su cabeza nació la acción del gol definitivo de Riquelme. Tuvo que ser sustituido en la prórroga por un fuerte golpe en la cabeza.

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Valentín Gómez (4): No logró imponerse en los duelos y tampoco fue todo lo contundente que se le presuponía a campo abierto.

Junior Firpo (5): En contra de lo que las sensaciones puedan parecer, su partido en cuanto a números no fue malo. Ganó nueve duelos por el suelo y también el 100% de los lances aéreos. Cierto es que puede y debe ofrecer mucho más, pero ni mucho menos fue el peor esta vez.

Fornals (5): Su primera hora de partido fue un horror. En el doble pivote, obligado a realizar labores a las que no está acostumbrado y absolutamente superado por un rival de tres categorías menos. Sin embargo, y dadas las urgencias del Betis, fue ganando libertad conforme pasaron los minutos y ahí ganó protagonismo, siendo el que más líneas rompió en el tramo final a través de pases filtrados a la espalda de la defensa. Le salvó que no había VAR porque pudo cometer penalti en el 120...

Dani Ceballos (5): Tuvo idas y venidas. No se arrugó en ningún momento e intentó darle fluidez a la circulación de balón, pero no lo consiguió hasta que entró Isco. Con el resultado en contra y un Betis volcado, se sintió más cómodo, dio pasitos al frente y sí que ejerció como el cerebro de operaciones en campo rival.

Lo Celso (3): Hoy era el día para destrozar la puerta. Hoy era el día para reivindicarse, para dar un paso al frente, para volver a sentirse importante. Y todo eso se quedó en una mera ilusión, porque ni siquiera se buscó. De menos a más, con el paso de los minutos se le vio más cerca de la pelota, dejándose caer cerca del área, pero esa actitud, con tintes de apatías, le condena.

Antony (4): Fue decisivo en la acción del 0-1, dejando pasar el balón de Riquelme... y nada más. Demasiado comedido en el regate y sin mucha más. Tuvo una ocasión clarísima justo antes del cambio, en el área chica, pero la falló a bocajarro. Ni esas le entran.

Riquelme (6): Fue el gran protagonista del partido, para lo bueno y para lo malo. Falló tres goles que parecían clarísimos y que sin duda habrían evitado el sufrimiento del Real Betis, pero luego tuvo el premio al compromiso logrando el tercero definitivo. Esté más o menos acertado, su entrega y capacidad de sacrificio es innegable. De los pocos que afrontó la eliminatoria en plenitud de intensidad.

Aitor Ruibal (4): Desaparecido y para colmo más apático de lo habitual. Y para colmo terminó expulsado. Curiosamente mejoró con la entrada de Rodrigo Marina y su cambio de posición. Desde el extremo sí hizo más daño, tirando desmarques y llegando hasta la línea de fondo. Su pase fue decisivo para el 2-2.

Suplentes

Isco Alarcón (7): Fue al único que parecía dolerle esto. El único que pareció tener algo de dignidad. Su entrada permitió al Betis recuperar la pelota y sentirse más protagonismo con balón... pero ni siquiera el fútbol estaba hoy de su parte. Falló un penalti en el minuto 116 y le anularon un gol por un fuera de juego inexistente.

Fran García (2): Un futbolista de tres categorías menos le hizo un traje a doce minutos del final. Y eso casi le cuesta la eliminatoria al Betis. Imperdonable.

Rodrigo Marina (8): Quién si no. Tenía que ser un canterano, con honor, dignidad y entrega, el que evitase la debacle verdiblanca en Alcorcón. El debut soñado para él. Qué mejor estreno con el primer equipo que salvar al Betis de un ridículo histórico. Entró en la recta final de la segunda mitad y casi en el primer balón que tocó, a unos segundos del final, lo mandó al fondo de la red, aprovechando el pase de Aitor Ruibal.

Bartra (): S.C

Natan (): S.C