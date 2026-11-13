Basilio García Sevilla, 13 NOV 2026 - 11:32h.

Javi Nistal y Varo López, jugadores del Navalcarnero, estuvieron en El Chiringuito horas después

Por qué Riquelme señaló y dedicó el gol a Antony en el Navalcarnero - Betis

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La Copa del Rey da para muchas historias entrañables y, a veces, también, para sorpresas que se recuerdan durante años. El CDA Navalcarnero estuvo muy cerca de dar la campanada en la primera ronda y eliminar al Real Betis Balompié, que tuvo que empatar en la prórroga del tiempo reglamentario gracias a un gol del canterano y debutante Rodrigo Marina. Se salvó por los pelos todo un equipo Champions como el de Pellegrini de dar un campanazo negativo.

Poco después del partido disputado en Alcorcón, dos de los jugadores del Navalcarnero, Javi Nistal y Varo López, estuvieron presentes en El Chiringuito para expresar el lado más humano de los jugadores del Betis, ante los que se deshicieron en elogios. Los dos recibieron camisetas del rival, uno de Valentín Gómez y otro de Isco, e incluso el argentino se llevó la del Navalcarnero a su casa. “La de partido de Isco se la llevó otro, yo es que me la estaba dando Fornals, pero llegó el capi y me la quitó de las manos. Entonces me tuve que buscar, pero vamos, que no salí mal parado. A mí Fornals me gusta mucho, de hecho, se la pedí en el propio partido, al final, cuando ya iba a acabar”, explicaba Varo López.

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Las conversaciones sobre el campo

“Con Isco he hablado cuando nos han hecho el 2-2. Un poco con todos, pero acciones del partido”, explicaban. Cuestionado por el malagueño sobre si no estaba demasiado cansado para ir a la prórroga, la consigna era clara. “Vamos a seguir dando por culo”, despertando las risas en el plató.

Pero hay un detalle más, este de Antony, que incluso se entretuvo en animar a sus rivales. “Rober el lateral me contó que Antony debe ser bastante majete, que le decía ‘muy bien, muy bien’. Que hacía una buena jugada y le apoyaba, le animaba”, contaba Nistal, lo que despertó la memoria de un Jorge D’Alessandro que recordó una anécdota similar entre Diego Armando Maradona y Carlos Salvador Bilardo.