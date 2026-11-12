Álvaro Borrego 12 NOV 2026 - 22:30h.

El técnico hace una valoración positiva y considera que al Betis "no le faltó actitud"

El uno por uno del Betis y las notas contra el Navalcarnero en Copa del Rey

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Una valoración del partido: "La valoración es muy positiva. El equipo salió a intentar ganar el partido y el otro también con sus armas. Logramos el pase angustiosamente, pero habiendo tirado más de 20 veces. El marcador no refleja lo que estaba aconteciendo. No faltó actitud. Hubo recuperaciones, llegadas y una buena salida. Costaba entrarle, pero logramos hacer los goles para clasificar para la siguiente fase".

Olvidar y pasar página: "No, olvidarlo no. Hubiera sido así si no hubiéramos tenido actitud, pero el equipo salió con la actitud necesaria para marcar diferencia. Se marcó en el juego, pero no en el marcador. Las estadísticas son abrumadoras en cuanto a tiros, tapadas... No perdimos la tranquilidad y seguimos con el convencimiento de que íbamos a convertir. Logramos el tercero, hubo un lanzamiento de penal y conseguimos una clasificación muy importante. Fue un partid muy positivo. Si hubiéramos quedado eliminados, no tendría ningún reproche al equipo, habría dicho exactamente lo mismo".

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Ha sufrido más de lo esperado: "Sabíamos que iba a ser un partido difícil. Fue un rival con mucha dinámica en su juego y lamento que haya quedado eliminado, pero me alegro mucho de seguir en la Copa del Rey, que siempre es un torneo importante":

Diego Llorente está bien: "Tuvo un golpe en la cabeza y perdió el conocimiento, pero en dos o tres minutos ya estaba bien. Se le hicieron pruebas médicas y estaba perfectamente".

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¿Había pensado en una repetición del Alcorconazo? "Hace 17 años no me acuerdo de dónde estaba. Del pasado hay cosas positivas y negativas. No estaba relacionando aquello con esto de hoy día. Fue un rival dedicado a jugar. Cuando quedaban tres minutos, la eliminación habría sido muy dolorosa en la Copa porque era ante un equipo de Segunda RFEF. No tengo reproches que hacer a los jugadores. No hubo dejación ni creímos que jugando con menos íbamos a clasificarnos. No convertimos las llegadas y ellos convirtieron las dos que tuvieron".