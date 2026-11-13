David Torres Valencia, 13 NOV 2026 - 08:37h.

"Owono ha intentado acceder a la familia de Jesús"

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El periodista Marcos Benito tiene información de última hora sobre la situación de Jesús Owono. Así, ha desvelado en El Chiringuito que el portero del Andorra quiere disculparse con los familiares de Jesús De Miguel, fallecido tras una fuerte entrada del propio Owono. El portero no piensa dejar el fútbol. Después de los dramáticos acontecimientos que rodearon el fallecimiento de Jesús durante el encuentro entre el FC Andorra y el CD Tenerife, el guardameta atraviesa días muy complicados en el plano personal y anímico. Su prioridad ahora es recuperarse y, cuando esté preparado, regresar progresivamente a los entrenamientos con su equipo. Así lo ha explicado el periodista, que ha aportado nuevos detalles sobre el estado del futbolista y su intención de acercarse a la familia del aficionado fallecido. Según ha contado, Owono quiere pedir perdón y disculparse personalmente, aunque todavía no ha podido hacerlo.

"Owono quiere pedir perdón y hablar con la familia"

"Él tiene la intención de pedir perdón, disculparse de alguna manera. Ha intentado acceder a la familia a través del club y me cuentan que el Tenerife ha pedido quizás un poco más de tiempo", ha explicado Benito. El periodista considera que la familia necesita espacio para afrontar el duelo. Apenas había transcurrido una semana desde el entierro de Jesús y la situación continúa siendo especialmente delicada. "Yo creo que la familia necesita un poquito más de tiempo porque sigue en un estado bastante duro", ha señalado.

Arropado por su familia y con ayuda psicológica

Marco Benito también ha querido aclarar los rumores sobre el futuro deportivo del guardameta. En los últimos días se había especulado con una posible retirada, un abandono del fútbol o incluso un cambio de país para alejarse de lo sucedido. Sin embargo, su intención actual es otra. "Me cuentan que ahora mismo su intención no es alejarse del fútbol. Su intención es recuperarse anímicamente, que también lo está pasando mal, por supuesto", ha explicado.

"Su madre ha viajado desde Donosti hasta Andorra para estar a su lado durante estos días. También cuenta con el apoyo de su novia, que es psicóloga, y con la asistencia del psicólogo del club andorrano, que permanece prácticamente a diario con él", cuenta Marcos Benito.

Por ahora, no hay plazos para su regreso ni para el encuentro con la familia de Jesús De Miguel.

El siguiente paso será recuperar la estabilidad emocional antes de volver a ponerse a trabajar con sus compañeros. La idea del portero es reincorporarse progresivamente a los entrenamientos y comprobar cómo responde en esa vuelta a la actividad. "Y poco a poco ir viendo cómo se encuentra, cómo se encuentra en esa vuelta al trabajo. Y de ahí intentar volver a jugar al fútbol algún día", ha concluido el periodista.

Por ahora, no hay plazos para su regreso ni para el encuentro con la familia de Jesús De Miguel.

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