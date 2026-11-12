Fran Fuentes 12 NOV 2026 - 17:30h.

La familia agradece todas las muestras de cariño y solidaridad recibidas desde que sucedió la tragedia

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La tragedia de Jesús de Miguel sigue todavía muy reciente y sus efectos se mantendrán en el tiempo durante muchos meses. Sin embargo, la vida no espera a nadie y todos los afectados tendrán que seguir con sus vidas, desde Jesús Owono, cuyo estado tras darle el golpe que provocó su muerte sigue siendo de mucha tristeza, hasta la familia del futbolista fallecido, que tendrá que aprender a vivir sin 'Demi' en sus vidas. En este sentido, la campaña de donaciones o crowfunding impulsada por Fran Sol ha sido todo un éxito, superando ampliamente los 200.000 euros de donaciones. De este modo, es evidente que el mundo del fútbol se ha volcado con la desgracia y muchos han querido aportar su granito de arena.

En este sentido, la familia ya ha recibido el dinero. Así lo ha comunicado, a través de un comunicado publicado en la AFE (Asociación de Futbolistas Españoles). De este modo, la familia agradece todas las muestras de cariño y solidaridad que han recibido. Especialmente al futbolista del Hércules Fran Sol, que ha organizado esta colecta sin ni siquiera conocer en persona a Jesús de Miguel. Estas son las palabras de la familia:

"La familia de Jesús de Miguel Alameda, a través de la Asociación de Futbolistas Españoles (AFE), queremos compartir con todos vosotros y vosotras que ya hemos recibido las donaciones procedentes del crowdfunding organizado por el futbolista Fran Sol. Un crowdfunding que todavía sigue abierto: https://www.gofundme.com/f/familia-jesus-de-miguel.

Queremos agradecer de corazón todas las muestras de cariño y solidaridad que hemos recibido. Nos ha emocionado mucho ver la cantidad de personas que os habéis volcado con esta iniciativa.

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Gracias especialmente a Fran Sol por poner en marcha este crowdfunding y, por supuesto, a todas las personas que habéis colaborado, compartido la iniciativa o nos habéis enviado mensajes de apoyo.

Cada gesto ha significado mucho para nosotros y queremos que sepáis que hemos recibido todas estas muestras de generosidad con muchísimo cariño.

Gracias por estar ahí, por vuestra solidaridad y por acompañarnos en estos momentos.

Con cariño, la familia de Jesús de Miguel Alameda".