Fran Fuentes 12 NOV 2026 - 20:58h.

El turco anotó el primer gol del partido, aunque la selección belga acabaría remontando el encuentro

Diomande, 'pillado' regalando dinero a unos aficionados africanos en la concentración de Costa de Marfil

Compartir







La temporada de Arda Güler con el Real Madrid está siendo incluso mejor de lo que fue la pasada temporada. El centrocampista turco ha asumido galones, y se trata de uno de los directores de orquesta del conjunto blanco. Del mismo modo, su buen hacer también lo ha extrapolado a Turquía, donde por momentos, fue el único asidero de su selección durante el Mundial. Así las cosas, este miércoles ha logrado un auténtico golazo en el partido de UEFA Nations League frente a Bélgica. De falta directa, a una distancia muy alejada y entrando por toda la escuadra.

Esta acción supuso el 1-0 frente a los 'Red Devils' en el minuto 19 de partido, poniendo por delante al combinado otomano. En este sentido, el centrocampista del Real Madrid decidió jugársela con un lanzamiento directo que pasó incluso por fuera de la barrera. Sin embargo, la rosca que le imprimió a la pelota propició que se colara por la mismísima escuadra. Un tanto muy celebrado por el joven jugador turco, que sigue a lo suyo: demostrando que es uno de los mejores centrocampistas del mundo. Incluso desde la cuenta de DAZN alucinaban con su golazo: "Una zurda llamada a marcar una época en el fútbol. Es Arda Guler, es un mago jugando con pincel", afirman.

Ni el golazo de Arda Güler le permite a Turquía ganar un partido

Sin embargo, la selección de Turquía sigue demostrando que es un equipo al que le cuesta muchísimo competir contra rivales de entidad, que llegaba al encuentro sin haber ganado ni un solo partido del Grupo A1, que comparte con Francia, Bélgica e Italia. Es más, posteriormente en el partido Bélgica remontaría el marcador gracias a los goles de Kevin de Bruyne y Charles De Ketelaere. De este modo, el conjunto otomano se mantiene como colista de grupo con 0 puntos y su descenso a la Liga B es ya un hecho. De este modo, se demuestra que la selección turca no acompaña para nada a Arda Güler.