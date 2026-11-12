Alineaciones confirmadas de República Checa y España en la jornada 5 de la UEFA Nations League

Fran Fuentes 12 NOV 2026 - 19:24h.

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La Selección Española ya conoce su once titular para medirse a República Checa en la quinta jornada de la UEFA Nations League. Luis de la Fuente afronta el encuentro en Praga condicionado por numerosas ausencias de peso, con jugadores como Rodri, Dani Olmo, Lamine Yamal, Mikel Oyarzabal, Nico Williams y Aymeric Laporte fuera de la convocatoria. Un escenario que ha obligado al seleccionador a apostar por una alineación muy alternativa, con varias novedades y oportunidades para futbolistas que habitualmente cuentan con un papel secundario. Estos son los onces titulares del partido:

Lo cierto es que Luis de la Fuente sale con una alineación bastante alternativa, especialmente teniendo en cuenta la numerosa cantidad de bajas con las que ha contado a la hora de elaborar la convocatoria. Así pues, en portería estará Unai Simón. El portero del Athletic Club estará escoltado por Pau Cubarsí y Desn Huijsen como pareja de centrales, con Pedro Porro en el lateral derecho y Marc Cucurella cerrando la defensa en el perfil izquierdo.

En el centro del campo, el pivote titular, ante la ausencia de Rodrigo Hernández, será Martín Zubimendi. El jugador del Arsenal tendrá por delante a Fabián Ruiz como interior y a Fermín López buscando el balón entre líneas como mediapunta. Por último, en la delantera hay muchas novedades, y es que, sin Lamine Yamal ni Mikel Oyarzabal, Yeremy Pino será el titular en la banda derecha, con Alex Baena en el perfil izquierdo del ataque y Ferran Torres como delantero centro.

De este modo, los titulares por España son: Unai Simón; Porro, Cubarsí, Huijsen, Cucurella; Zubimendi, Fabián, Fermín; Yeremy, Ferran y Álex Baena.

Por parte de República Checa, su alineación es la siguiente: Matej Kovar estará en portería, escoltado por Zima y Krejci como pareja de centrales y con Coufal y Jurasek como laterales. En el centro del campo, Kral y Cerv llevarán la manika, con Ambros por la banda derecha y Provod por la izquierda. Adam Hlozek serña el enganche y Naderi actuará como delantero centro.

De este modo, el once de Chequia es: Kovar; Coufal, Zima, Krejci, Jurasek; Kral, Cerv; Ambros, Hlozek, Provod; Naderi