Alberto Cercós García 12 NOV 2026 - 09:10h.

En El Chiringuito responden con contundencia a Luis de la Fuente sobre el tema Lamine Yamal

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La ausencia de Lamine Yamal en la convocatoria de la Selección Española sigue dando que hablar. El futbolista del FC Barcelona no estará disponible para el partido de este jueves después de que unas molestias en su rodilla, acompañadas de una inflamación y líquido en la articulación, aconsejaran que guardase reposo. Una situación que ha vuelto a abrir el debate sobre el trato que recibe el joven delantero y las facilidades que tiene respecto a otros internacionales. Luis de la Fuente ha querido salir al paso de las especulaciones y ha terminado protagonizando un tenso intercambio de declaraciones en el último programa de El Chiringuito.

El seleccionador explicó en rueda de prensa que Lamine se hizo daño en el último partido y que, tras someterse a una resonancia en Barcelona, los servicios médicos detectaron una inflamación. Por ese motivo, decidió que lo mejor era que permaneciese en la Ciudad Condal, trabajando con el club, en lugar de viajar a Madrid para incorporarse a la concentración sin garantías de poder entrenar con normalidad. "Para evitar este viaje, preferí que se quedara en su casa entrenando con el club", justificó. De la Fuente también negó que el azulgrana tenga privilegios respecto a sus compañeros y se mostró especialmente molesto con las informaciones que, a su juicio, faltan a la verdad: "Lo que más me duele es la mentira, la falta de rigor, la falta de veracidad, el invento".

Josep Pedrerol no está convencido con las explicaciones

Una explicación que no convenció a Josep Pedrerol. En El Chiringuito, el presentador puso el foco en un detalle: si Lamine ya estaba en Madrid y tenía molestias, ¿por qué no se sometió a las pruebas médicas en las instalaciones de la Federación? Pedrerol recordó que lo habitual es que los internacionales pasen los reconocimientos y planteó que el delantero podría haberse quedado en la concentración. "Si está bien, sigue con el equipo; si está mal, viaja a Barcelona", resumió.

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El periodista cuestionó que se optara por permitirle regresar a casa y deslizó que el trato pudo ser diferente por tratarse de Lamine. "Le has dejado ir a Barcelona porque es Lamine Yamal", lanzó, antes de ironizar con la intención del seleccionador de "dar luz" al asunto. Pedrerol respondió a las quejas de De la Fuente por las falsedades: "¿Qué mentiras ha habido?". Su crítica no discute que el futbolista tenga molestias ni que necesite recuperarse, sino la decisión de gestionar su caso de una manera distinta a la habitual.