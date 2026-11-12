David Torres 12 NOV 2026 - 07:17h.

La idea es apuntalar el equipo ante para que no suceda, y por eso viene Corey Woolfolk

El siguiente paso del desembarco de Pitchwise: Corey Woolfolk tiene fecha para venir a Valencia

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ValenciaLa entrada de Pitchwise Holdings en el Valencia CF llega en uno de los momentos deportivos más delicados de la historia reciente del club. El equipo de Javier Aguirre sigue hundido en los puestos de descenso y así recibirá a Corey Woolfolk, el responsable deportivo de los nuevos accionistas. Sin embargo, el grupo inversor estadounidense tienen una hoja de ruta que no está condicionada por la categoría en la que milite el equipo. Ni siquiera un hipotético descenso a Segunda División modificaría los términos del acuerdo alcanzado con Meriton. Así lo han trasladado a ElDesmarque fuentes cercanas a los nuevos propietarios minoritarios al ser preguntados expresamente por esta posibilidad.

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Los representantes de Pitchwise descartan que exista una cláusula penalizadora vinculada al rendimiento deportivo en caso de que el Valencia CF pierda la categoría. El acuerdo con Meriton es exactamente el que se hizo público en el comunicado del pasado 23 de octubre y no contempla condicionantes relacionados con los resultados del primer equipo. Una respuesta especialmente significativa teniendo en cuenta la situación clasificatoria que atraviesa el conjunto valencianista.

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100 millones para reforzar el proyecto deportivo

La hoja de ruta de Pitchwise pasa por aportar 100 millones de euros de nuevo capital al Valencia CF. Una inversión que contempla reforzar los equipos masculino y femenino, mejorar las instalaciones de entrenamiento y los recursos de alto rendimiento, además de completar el proyecto del Nou Mestalla.

El objetivo deportivo que se han marcado los nuevos accionistas es ambicioso: construir un Valencia capaz de competir regularmente en Europa, tanto en fútbol masculino como femenino, y recuperar el protagonismo que corresponde a la historia de la entidad. Para ello, consideran necesario dotar de estabilidad y recursos a la estructura deportiva y con esa idea, la de apuntalar el equipo ante para que no suceda, viene Corey Woolfolk próximamente.

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Apoyo y confianza total a Braulio Vázquez y Javier Aguirre

En esa estrategia también entran Braulio Vázquez y Javier Aguirre. Pitchwise conoce los movimientos realizados por el club en los últimos meses y respalda la apuesta por el director deportivo y el entrenador, que acaban de iniciar sus respectivos proyectos. Los estadounidenses quieren trabajar coordinadamente con Kiat Lim y la actual estructura ejecutiva, sin plantear una revolución en los despachos. De hecho, Braulio Vázquez ya ha hablado con Corey Woolfolk y, como ya publicó ElDesmarque, cuenta con ellos a todos los efectos.

Un proyecto a largo plazo al margen de la categoría

La entrada de Pitchwise responde a una apuesta de largo recorrido, tal y como dejaba entrever Kiat Lim en su carta a los accionistas, y en la preparación del club accionarialmente para su desembarco. El grupo estadounidense considera que el Valencia reúne condiciones para crecer por su historia, su cantera, su presencia en LaLiga y el potencial económico del Nou Mestalla. Su planteamiento pasa por construir una entidad más competitiva y generar recursos a través del crecimiento deportivo.

Por eso, según ha podido saber este diario por fuentes cercanas a Pitchwise, el posible descenso no modifica las condiciones de la operación ni la hoja de ruta anunciada. La prioridad inmediata sigue siendo que el Valencia salga de la zona baja de la clasificación, pero Pitchwise -que sigue esperando el OK del CSD- quiere construir un proyecto que vaya mucho más allá de una temporada.

El gran problema es cómo se ejecuta esa inversión a corto plazo y qué capacidad tendrá para transformar una plantilla que necesita refuerzos. Los 100 millones representan una oportunidad para cambiar la dimensión deportiva del club, aunque su aplicación estará condicionada por las necesidades de las distintas áreas y las limitaciones económicas de LaLiga. Se calcula que Braulio tendrá unos ocho millones en enero.