El siguiente paso del desembarco de Pitchwise: Corey Woolfolk tiene fecha para venir a Valencia

David Torres 09 NOV 2026 - 18:03h.

Pitchwise quiere datos del Valencia CF: yo les doy algunos de los que nos preocupan de verdad

Corey Woolfolk será el siguiente en visitar Valencia para conocer la parcela deportiva del club

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ValenciaEl desembarco de Pitchwise en el Valencia CF continúa dando pasos. Después de la presencia de Brooke Elby en el encuentro del Valencia CF Femenino y de los primeros contactos entre Braulio Vázquez y los nuevos accionistas, ahora será el turno de verse las caras en persona con Corey Woolfolk. El responsable de Pitchwise para el área deportiva será el siguiente representante del grupo estadounidense en desplazarse a Valencia para recabar información, conocer de primera mano el funcionamiento de la entidad y avanzar en el aterrizaje de la nueva propiedad. Un proceso que ya ha tenido sus primeras señales visibles con la llegada de los inversores, que han mostrado su confianza en Braulio Vázquez y Javier Aguirre, han comenzado a establecer contactos con la estructura deportiva y preparan su desembarco en las distintas áreas del club.

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Corey Woolfolk tiene previsto viajar a Valencia durante el próximo parón de selecciones, tal y como ha avanzado el diario As. Será su primera visita a la ciudad desde que se anunció la operación por la que Pitchwise adquirirá el 42% del capital del Valencia CF. El ejecutivo estadounidense, exfutbolista de la MLS y socio director de la compañía junto a Ann Rodriguez, mantiene contacto con Kiat Lim y Braulio Vázquez para abordar los asuntos deportivos. Su agenda incluirá reuniones con la cúpula deportiva y los responsables de la Academia, además de encuentros para conocer la situación de los futbolistas y las necesidades de la entidad. Todo ello con una hoja de ruta que contempla 100 millones de euros para impulsar el proyecto, con especial atención a las plantillas y las instalaciones.

Reuniones con Braulio Vázquez y la estructura deportiva

La visita de Woolfolk llega después de que Braulio Vázquez confirmara públicamente que ya había mantenido conversaciones con Pitchwise. El director deportivo gallego explicó que estaba intercambiando información con los nuevos accionistas, interesados en conocer el funcionamiento interno del club y su situación deportiva. También Javier Aguirre reconoció que los inversores estaban solicitando datos de todos los jugadores de la plantilla.

Woolfolk tendrá precisamente un papel relevante en esa parcela. Su cometido será conocer la planificación deportiva, las necesidades del primer equipo y el funcionamiento de la Academia, en coordinación con Braulio Vázquez, la estructura actual y, por supuesto, Kiat Lim. No se trata todavía de asumir decisiones ejecutivas, sino de preparar el terreno para la nueva etapa.

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La visita se producirá, además, a pocas semanas de la apertura del mercado de invierno, en el que el Valencia CF contará con parte de la inversión comprometida por Pitchwise (alrededor de 8 millones en total). Un primer viaje importante para quien está llamado a ser uno de los interlocutores fundamentales de la nueva propiedad en materia deportiva.