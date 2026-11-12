Diomande, 'pillado' regalando dinero a unos aficionados africanos en la concentración de Costa de Marfil

Fran Fuentes 12 NOV 2026 - 19:06h.

El delantero del Real Madrid salió para acercarse a los fans pero, lejos de firmar autógrafos, se puso a darles dinero

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Yan Diomande ha protagonizado una curiosa escena lejos de los terrenos de juego. El futbolista del Real Madrid ha sido captado en vídeo repartiendo dinero entre varios aficionados durante la concentración de la selección de Costa de Marfil. Las imágenes, difundidas por el medio africano Le Media 100Filtre, muestran al extremo marfileño acercándose a los seguidores que se habían congregado en las inmediaciones del centro de entrenamiento para ver de cerca a los internacionales.

El gesto del joven futbolista no se ha limitado a saludar y agradecer el cariño de sus compatriotas. Según las publicaciones compartidas por Le Media 100Filtre, Diomande comenzó a repartir billetes entre los aficionados, en una muestra de agradecimiento por el apoyo recibido. Uno de los jóvenes que tuvo la oportunidad de acercarse al jugador explicó posteriormente que había recibido un billete de 10.000 francos CFA, unos 15 euros al cambio, además de comida. La escena no ha tardado en circular por las redes sociales, donde numerosos aficionados han aplaudido la cercanía y generosidad del internacional marfileño.

Yan Diomande aprovecha la baja de Vini para asentarse en el Real Madrid

La temporada de Diomande en el Real Madrid también está dejando motivos para el optimismo. El extremo llegó el pasado verano procedente del RB Leipzig en una operación de 125 millones de euros fijos más variables, pero José Mourinho ha preferido gestionar su incorporación con paciencia. El técnico portugués ha ido introduciéndolo poco a poco en la dinámica del equipo, dándole minutos de manera progresiva para facilitar su adaptación al fútbol español y evitar que la presión de su fichaje condicionase su rendimiento. Una estrategia que ha terminado dando sus frutos, con el costamarfileño ganando protagonismo en las últimas semanas.

Además, la ausencia de Vinicius Júnior en LALIGA por sanción ha resultado determinante para que Diomande encuentre su sitio en el once titular. El brasileño recibió cuatro partidos de castigo tras su expulsión frente al Villarreal y el joven atacante aprovechó la oportunidad para reivindicarse. Sus actuaciones convencieron a Mourinho, que le concedió la titularidad y le permitió demostrar su capacidad para desequilibrar desde el costado izquierdo. Su rendimiento ante el Sevilla, con gol incluido, fue uno de los mejores ejemplos de su crecimiento. Ahora, con Vinicius recuperando la disponibilidad, el marfileño se ha ganado el derecho a competir por un puesto en el equipo titular del Real Madrid.