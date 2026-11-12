Javi Rayo 12 NOV 2026 - 20:03h.

Jesús de Miguel sigue muy presente en la familia del fútbol español

La afición de la Selección Española toma la plaza de la Ciudad Vieja de Praga al grito de "soy español"

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Jesús de Miguel sigue muy presente en todos y cada uno de los aficionados al fútbol en España, independientemente del equipo que seas. Los más de 1.300 aficionados españoles que se han congregado en Praga para animar a España ante la República Checa de Santi Denia han portado una pancarta en homenaje al delantero del CD Tenerife. "Hoy jugamos contigo presente", rezaba la pancarta, que estaba acompañada con el número 9 -en alusión al dorsal que llevaba el futbolista en su camiseta- y las siglas J.D.M, Jesús de Miguel.

Puedes ver la emotiva secuencia reproduciendo el vídeo que aparece en la parte superior de esta noticia.