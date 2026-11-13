María Trigo 13 NOV 2026 - 08:16h.

El presidente de la RFEF valora la reunión que ha tenido con los emisarios de la FIFA

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Este jueves fue un día importante de cara a que España pueda acoger la final del Mundial 2030. Desde hace meses hay disputa con Marruecos al respecto. Mientras este viernes los 20 emisarios de la FIFA que están en Madrid visitarán el Metropolitano, ayer fue el turno del Santiago Bernabéu. Tras un intenso día de reuniones, Rafael Louzán atendió en exclusiva a El Chiringuito. El presidente de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) confía en que nuestro país acoga el partido final, pero también lanza un aviso por todo lo que queda por hacer y respondió a la petición que Alberto Núñez Feijóo hizo también en El Chiringuito.

La entrevista a Rafael Louzán

Pregunta. ¿Cuáles son las sensaciones?

Respuesta. "Estamos muy contentos porque España solo tiene una hoja de ruta".

P. Nos cuentan que usted ha sido muy firme en cuanto al tema de la final y que no hay otro camino que no sea el que España tenga la final del Mundial. ¿Y eso es lo que le ha transmitido?

R. Sí, eso no admite discusión. Además, ellos creo que las dos personas responsables, este grupo de más de 20 técnicos de FIFA, entienden además que, por sentido común y por lógica, este Mundial es un Mundial europeo y, por lo tanto, esa final no cabe ninguna duda que tiene que ser aquí.

P. Usted les ha dicho la final en España.

Sí, sí, que no hay discusión, en ese sentido, y España no tiene ningún otro...

¿Y la respuesta ha sido positiva?

R. No, la respuesta es que, por parte de FIFA, que fue una pena ya que esto no se hubiera cerrado en su momento. Cuando te encuentras con un problema hay que intentar resolverlo. Esta va a ser la hoja de ruta final. España está inamovible en este sentido de que este es el camino. Hay elementos que ahora por medio, pues, de alguna manera no nos permiten cerrar ya todo el círculo, como es el tema de elecciones de FIFA, como tenemos unas elecciones en España...

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P. Alberto Núñez Fijo nos contaba, en exclusiva en El Chiringuito, que si él es presidente del Gobierno y España no acoge la final, él aboga por retirar la candidatura de España en el Mundial. ¿Usted qué piensa de esto?

R. Soy conocedor de esa opinión, incluso con anterioridad, y, bueno, es un clamor en la calle en este país. A la Federación Española nos toca otro papel, que es intentar que eso, de alguna manera, ya lo podamos arreglar en donde hay que arreglarlo. Es verdad, también, que me han trasladado que hay mucho trabajo por hacer. O sea, hay mucho trabajo por hacer, se han hecho algunas cosas, pero creo que no se ha culminado todo el trabajo que hay en España.

P. ¿A qué se refiere?

Me refiero a que se han puesto en marcha cosas que, de alguna manera, todavía están sin activarse. ¿Quién financia no sé qué? ¿Si el Gobierno de España va a participar o no? Hay una serie de cosas que están todavía sin culminar.

P. ¿Existen posibilidades reales de que España se retire de la candidatura al Mundial?

Eso no puede, no existe. Esa posibilidad no existe en nuestro trabajo previo, por lo tanto, no vamos a valorar nunca esa posibilidad. España no valora ninguna otra alternativa que no sea la final en España.

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