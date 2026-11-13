Alberto Cercós García 13 NOV 2026 - 08:04h.

Oihan Sancet es claro con Euskadi y en El Chiringuito debaten sobre sus futuras convocatorias con España

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José Luis Sánchez ha dejado clara su postura sobre el futuro de Oihan Sancet con la Selección Española. El tertuliano de El Chiringuito reaccionó a las declaraciones del futbolista del Athletic, que ha sido convocado por primera vez por Euskadi y expresó su deseo de disputar algún día un Mundial con esa camiseta. Para el periodista, las palabras del navarro marcan una distancia con España y hacen difícil imaginar que vuelva a vestir la camiseta del combinado nacional. Su argumento va más allá de una cuestión deportiva.

Sancet compareció antes del amistoso que enfrentará a Euskadi con Venezuela en San Mamés. "Es un orgullo, al final es lo que sueñas desde pequeño, jugar con la selección que amas. Ojalá el día de mañana pueda ser oficial y nos podamos medir en un Mundial contra los más grandes", afirmó en rueda de prensa. El centrocampista insistió en que ese es el objetivo que deben perseguir entre todos y confió en que, "poniendo cada uno su granito de arena", pueda hacerse realidad algún día. Sancet, hasta la fecha, ha disputado cuatro partidos con la absoluta española.

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José Luis Sánchez lo tiene claro con Sancet

En el debate de El Chiringuito, José Luis Sánchez explicó que respeta los sentimientos de cada persona y que no pretende imponer una identidad. "Cada uno puede sentirse independentista catalán, vasco, querer más una comunidad que a nivel nacional", señaló. Sin embargo, mostró su malestar por lo que considera una frivolización de elementos que para él tienen un significado: "Lo de los toros, lo de los pasaportes, a mí me duele. Porque yo sí me siento español y me siento muy orgulloso de ser español".

A partir de ahí, el tertuliano vinculó la identificación de Sancet con Euskadi a su posible continuidad en el equipo de Luis de la Fuente. "Si escucho a un jugador decir que el País Vasco es su país, yo entiendo que ese sentimiento te saca fuera de la ecuación de jugar con la selección española", afirmó. Sánchez puso como ejemplo su propia situación: "Si me siento muy español, no entendería ponerme la camiseta de Cataluña independentista". Una reflexión con la que cuestionó que Sancet vuelva a jugar con España.