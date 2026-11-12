Fran Fuentes 12 NOV 2026 - 23:13h.

El centrocampista del Athletic se estrena en una lista del combinado vasco

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Oihan Sancet ha dejado unas polémicas declaraciones trabas ser citado con la selección de Euskadi. El centrocampista del Athletic Club, que no forma parte de la Selección Española desde hace dos años y medio. Y es que su bajo rendimiento y recurrentes problemas físicos le llevaron a que Luis de la Fuente dejase de contar con él. Ahora, el jugador, citado con dicha selección autonómica, ha expresado que “es un sueño de pequeño” jugar un Mundial con el combinado vasco.

"Es un orgullo, al final es lo que sueñas desde pequeño, jugar con la selección que amas. Ojalá el día de mañana pueda ser oficial y nos podamos medir en un Mundial contra los más grandes. Creo que es el objetivo principal que tenemos que conseguir entre todos, poco a poco", expresaba el futbolista en sala de prensa. Unas declaraciones que se han hecho virales y han despertado una polémica importante en redes sociales. Unas declaraciones que han generado cierta controversia por el sentimiento independentista del jugador.

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"Sabemos que es difícil, pero poniendo cada uno su granito de arena, creo que puede llegar algún día. Es un orgullo soñar con el día de mañana y estar jugando contra los mejores", añadía el centrocampista del Athletic. Y es que, mientras que compañeros de equipo como Unai Simón o Aymeric Laporte se han hecho con un hueco en la Selección Española, a la cual no acude el jugador desde hace dos años y medio, el centrocampista ha expresado su anhelo de jugar una Copa del Mundo “con la selección que amas”, refiriéndose a la de Euskadi.

De este modo, Oihan Sancet se ha posicionado políticamente en el eterno debate entre España y Euskadi. Una situación que, por ejemplo, propició los pitos de San Mamés a los jugadores del Athletic Club que fueron campeones del mundo con España el pasado verano.