Renovación de Manex Lozano con el Athletic Club.

Pablo Sánchez 10 NOV 2026 - 13:21h.

Terzic destaca la evolución de Nico Williams y responde a su posible lesión: "No que yo sepa"

El futbolista sigue recuperándose de su grave lesión

Compartir







El Athletic Club sigue blindando su futuro desde las oficinas. En las últimas horas, el club cerró la renovación de Manex Lozano. El delantero, que sigue trabajando en la recuperación de la grave lesión que sufrió, ve ampliado su vínculo con los rojiblancos hasta 2030, con una opción de prolongarlo de manera automática por parte del club si así lo considera.

De esta manera, el Athletic demuestra la confianza depositada en Manex, cuyo crecimiento en las últimas temporadas ha sido meteórico.

PUEDE INTERESARTE La FIFA vuelve a visitar San Mamés para evaluarlo como sede del Mundial

El comunicado del Athletic

El Athletic Club y Manex Lozano han acordado ampliar su vinculación hasta el 30 de junio de 2030, con una opción automática de prolongarlo por parte de nuestra entidad. El delantero centro de Iruñea (2007) impulsa así su trayectoria como rojiblanco, iniciada en la temporada 2023/24 con su llegada a Lezama procedente del CD Oberena.

Lozano ha crecido de manera meteórica: con el Juvenil de División de Honor marcó 23 goles en 33 partidos en la campaña 2024/25. En la temporada pasada, comenzó en el CD Basconia en la primera vuelta, compatibilizando con la Premier League International Cup y y la UEFA Youth League, en la que tuvo una destacada participación y anotó seis goles en otros tantos partidos.

Pese a su juventud, su progresión llevó al Real Racing Club de Santander a pedir su cesión en el pasado mercado de invierno. A sus 18 años, disputó cuatro encuentros en LaLiga Hypermotion, en los que marcó dos tantos, además de participar en la eliminatoria de Copa frente al FC Barcelona.

A principios de febrero, sufrió una rotura del ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha durante un entrenamiento. El delantero se encuentra ya en una fase avanzada de su recuperación en Lezama.