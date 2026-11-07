Fran Fuentes 07 NOV 2026 - 21:11h.

El técnico valoró positivamente la marcha del Athletic en las últimas semanas

Edin Terzic no quiere hablar de la polémica del derbi y recuerda tres jugadas contra el Athletic: "No me sorprende"

Compartir







Edin Terzic ha valorado positivamente el empate del Athletic Club frente a CA Osasuna en El Sadar. Además, el entrenador rojiblanco valoró la posible lesión de Nico Williams, entendiendo que podía ser más cansancio que una molestia muscular. A continuación, sus palabras:

Valoración del partido: "Todo el mundo sabe que si marcas solo un gol el partido no está acabado y tienes que defender hasta el final. No pudimos parar ese centro ni despejar el balón, el partido fue 50-50. Sentimos que perdemos dos puntos, en la segunda parte merecimos ganar. controlamos el juego, tuvimos más ocasiones, marcamos un gol en fuera de juego y jugamos muy bien. Por cómo jugamos merecimos ganar, pero con ese gol que concedimos, no puedes esperar ganar solo con juego.

El gol de Nico Williams y su posible lesión: "Marcó y después sintió que ya se había acabado por cansancio, pero no está lesionado, que yo sepa. Nico todo el mundo sabe la calidad que tiene, no tuvimos muchas oportunidades para él en la primera parte. Luego en el primer minuto con ese contragolpe tuvo la ocasión, pero no le hicimos llegar el balón. En la segunda parte especialmente estuvo muy activo, también se implicó a defender, lo tuvo difícil en dos contra uno y creó ocasiones para Robert Navarro y Sancet. No es solo que Nico nos da con balón, también lo que amenaza y abre espacios para los demás. Nico es muy importante para nosotros, espero que esté bien para jugar con nosotros y también para los partidos de España".

Cómo valora la acción del gol de Osasuna: "Hemos fallado el segundo gol, si lo hubiéramos marcado habría sido distinto. Con este equipo, que mete muchos centros, siempre es difícil defender y tenerlos lejos del gol. En el gol, en los últimos cinco minutos perdimos uno o dos balones en el área, no logramos despejarlo, pero esas cosas pasan. 30 segundos antes, en un contragolpe, debimos ganar los duelos. No paramos el centro y después el gol pasó dentro del área. Es un equipo que lucha los 90 minutos. Creo que no hemos sido lo suficientemente clínicos con los despejes, pero bueno, tenemos que aprender de ello".

PUEDE INTERESARTE La Selección de Euskadi ya tiene convocatoria, con gran representación de Athletic Club y Real Sociedad

Faltó control con el balón: "Creo que abrimos espacios bien, jugamos bien entre líneas, detectamos los espacios, encontramos situaciones para presionar a sus centrocampistas. En la segunda parte con Galaxy jugando más en ese sitio encontramos a los jugadores en el área. En ese espacio intentamos buscar rápido a los jugadores para finalizar. En una situación, Robert recibió el balón de espaldas a portería y eso es lo que buscamos, encontrar a los jugadores dentro del ñarea. Creo que, si ves toda nuestra temporada, jugamos en el último tercio con mucha frecuencia, pero nos hemos encontrado con 10 jugadores, y tenemos que atacar o contra 10 jugadores o hacerlo rápido y atacar contra seis o siete y tener ocasiones más claras. EL juego de pases por fuera ha estado bien, pero debemos ser capaces de encontrar más ese juego con la calidad que tenemos".

La evolución del equipo durante estos partidos: "Como un perfeccionista que soy, y en una noche como hoy, no puedo estar 100% satisfecho. Entre estos dos parones tuvimos lesiones y el equipo respondió bien, especialmente en los últimos cuatro partidos. Realmente creo que Creo que estamos en el buen camino como equipo. Creo que hemos implementado más flexibilidad, estamos siendo intensos en la presión... Vamos a tener a algunos jugadores fuera hasta el jueves y aprovecharemos para darle más carga a otros jugadores. Siempre lo vamos a intentar, vamos a hacer lo que podamos para encontrar el equilibrio entre jugadores menos cansados y otros más liberados. Contra el Espanyol tras el parón debemos estar preparados.