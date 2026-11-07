Nico Williams confirma el problema físico sufrido en el Osasuna-Athletic tras el gol

Alberto Cercós García 07 NOV 2026 - 21:00h.

Nico Williams ha sido el gran protagonista del Athletic, marcando el 0-1 y marchándose con problemas físicos

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El Athletic Club se marchó de El Sadar con un empate ante Osasuna y con un pequeño susto que hizo saltar todas las alarmas alrededor de Nico Williams. El extremo rojiblanco fue protagonista al marcar el gol del conjunto bilbaíno, aprovechando una asistencia de su hermano Iñaki Williams, pero apenas unos instantes después tuvo que abandonar el terreno de juego por unas molestias físicas. Una imagen que generó preocupación, especialmente por el momento de la temporada y por los problemas que ha arrastrado el internacional español. Sin embargo, el propio futbolista quiso lanzar un mensaje de tranquilidad nada más terminar el encuentro.

Nico Williams tranquiliza y le quita hierro al cambio

"Ha sido un calambre, eso creo", explicó Nico al ser preguntado por su estado físico en Movistar. El atacante reconoció que tanto él como quienes estaban alrededor se habían asustado con su salida justo después de marcar, aunque descartó inicialmente que se tratase de algo más preocupante. "Con tranquilidad, al final llevo mucho tiempo sin jugar 90 minutos y ahí vamos", añadió, dejando entrever que la falta de continuidad y de ritmo competitivo podría estar detrás de esas molestias. Unas palabras que, a falta de conocer cómo evoluciona, rebajan la inquietud en el entorno rojiblanco.

Más allá del susto, Nico se marchó con un sabor agridulce por el resultado. El extremo consideró que el Athletic había hecho méritos suficientes para llevarse los tres puntos: "Creo que hemos sido superiores al final. Se nos han escapado los tres puntos. Hemos sido bastante mejores que ellos, pero el fútbol es así". También reconoció el buen trabajo defensivo de Osasuna y la falta de acierto en los metros finales. Eso sí, tuvo tiempo para celebrar una conexión muy especial: después de asistir él a Iñaki en la jornada anterior, esta vez fue su hermano quien le devolvió el favor. Una sociedad que funciona, aunque esta vez no fue suficiente para llevarse la victoria.