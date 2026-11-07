Fran Fuentes 07 NOV 2026 - 19:43h.

El portero reconoce sus fallos en partidos anteriores y da las gracias por sentirse arropado en el peor momento

La afición le señaló en anteriores partidos por sus fallos que costaron goles

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Leo Román destacó en el empate contra el Espanyol en el RCDE Stadium. El portero del Deportivo de A Coruña recordó que el 0-0 es "la primera portería a cero del equipo" y reconoció que le hacía falta "a nivel personal tener esa pizca de suerte" después de haber protagonizado varios errores individuales en partidos anteriores. Pese a todo, volvió a ser titular en una decisión en la que Antonio Hidalgo reafirmó su confianza en el guardameta balear.

El jugador, en declaraciones a DAZN, se mostró satisfecho de su rendimiento: "Estoy contento también porque creo que cuando quizá no estaba todo lo acertado que podría hacer estado, el equipo me ha arropado y me ha dado su cariño. Ha solucionado el problema metiendo goles. He intentado estar a la altura del partido".

Preguntado por su error en el anterior partido contra Osasuna, Leo Román comentó que gestionar la presión es algo que se trabaja "desde pequeñito". "Los aciertos y los errores pasan en cada partido, luego que acaben en gol o no es otra cosa", añadió.

El recuerdo de Leo ROmán a Jesús de Miguel: "Es una lástima"

"Quería hacer hincapié en agradecer a todo el equipo, al cuerpo técnico y a la afición el cariño estos días. Creo que así ha sido mucho más fácil", señaló el guardameta. Román comenzó sus declaraciones dando el "pésame" a los familiares y amigos de Jesús de Miguel, futbolista del Tenerife fallecido. "Es una verdadera lástima. Quiero mandarles un mensaje de apoyo, todos estamos con ellos. Ojalá poder estar cerca y darles un abrazo", señaló.

Por último, reconoció que el error es algo presente en la vida de todo portero: "Bueno, desde pequeñito lo trabajas. Los errores errores pasan cada partido. Luego que acaben en gol o no es otra cosa. Pero bueno, quería hacer hincapié en eso, en el cuerpo técnico y en la afición por el cariño que he sentido estos días. Por sentirme así de arropado. Creo que así es mucho más fácil. Al final, esto es nuestra profesión. Habrá aciertos, habrá errores, lo importante es seguir mejorando y dar la mejor versión de uno mismo", sentenció.