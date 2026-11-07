Joaquín Anduro 07 NOV 2026 - 15:09h.

Así salen Eder Sarabia y Antonio Hidalgo

Antonio Hidalgo explica la gestión con hasta ocho futbolistas del Dépor: "Con Casadó y Aubameyang, cautela"

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Duelo de equipos blanquiazules en la jornada 12 de LALIGA EA Sports entre el RCD Espanyol y el RC Deportivo de A Coruña en el RCDE Stadium con los catalanes fuera del descenso tras ganar en La Cerámica y los gallegos mirando arriba tras hacer lo propio contra Osasuna. Un partido que tiene estas alineaciones confirmadas por parte de Éder Sarabia, que aún no se puede sentar en el banquillo perico, y de Antonio Hidalgo.

Gran sorpresa en la alineación espanyolista con el cambio de esquema de Sarabia, que formará con Omar El Hilali, Leandro Cabrera y Quilindschy Hartman como línea de tres centrales. A la espera de ver cómo se distribuyen sobre el terreno de juego, Tyrhys Dolan y Ángel Santiago, que ya fue titular con Sergio García la pasada jornada en casa del Villarreal, apuntan a formar como carrileros.

Álex Calatrava regresa al once del Espanyol formando como mediapunta a la espera de conocer si Pere Milla juega a su lado o lo hace más adelantado junto a Roberto Fernández en un esquema similar al de Sarabia en el Elche. Roger Hinojo es baja por sanción tras ver en Villarreal su quinta amarilla y Kike García, Jofre Carreras y Urko González de Zárate lo son por lesión.

En el Dépor, la formación de Antonio Hidalgo también está por ver sobre el terreno de juego con la duda de si será un 4-4-2 con David Mella y Luismi Cruz o Yeremay disputándose las bandas o si el gallego formará como carrilero con Alti como central diestro. Aubameyang arrancará de nuevo desde el banquillo al igual que Marc Casadó, recuperado de su lesión antes de lo previsto.

Los que no han llegado a tiempo aún por sus problemas físicos son Zakaria y Bright Ede, que deberán esperar aún hasta después del parón para regresar a los terrenos de juego. Ni un solo cambio en el once de Hidalgo con respecto al pasado lunes, frente a Osasuna.

Alineaciones confirmadas de Espanyol y Deportivo

XI del Espanyol: Ángel Fortuño; Omar El Hilali, Leandro Cabrera, Quilindschy Hartman; Edu Expósito, Pol Lozano, Tyrhys Dolan, Ángel Santiago, Álex Calatrava; Pere Milla, Roberto Fernández.

XI del Dépor: Leo Román; Adrià Altimira, José María Giménez, Miguel Loureiro, Giacomo Quagliata; Lorenzo Amatucci, Mario Soriano, David Mella, Yeremay Hernández, Luismi Cruz; Nsongo Bil.